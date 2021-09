Glosse Von dicken Häuten, Resistenzen und stigmatisierten Treichlern Murgspritzer-Kolumne über den fehlenden Shitstorm über den erdig-karamelligen Geschmack nach dem Start der Zuckerrückenkampagne, einem Frauenfelder Stadtpräsidenten in der Zwickmühle und einem nach wie vor grassierenden Virus. Samuel Koch 29.09.2021, 04.10 Uhr

Ein Mitarbeiter der Zuckerfabrik während der Kampagne 2020. Bild: Reto Martin

Was ist bloss mit der Bevölkerung in Frauenfeld los? Die Stadt hat ihren erdig-karamelligen Geschmack der Zuckeri zurück, und niemanden interessiert’s? Früher war schon alles besser, als die Gummistiefel noch aus Holz waren, nicht wahr? Als Corona noch ein mexikanisches Bier war? Als Treichler noch Treicheln durften, ohne stigmatisiert zu werden.

Samuel Koch. Bild: Reto Martin

Ein ganz anderes Problem hat neuerdings der Stadtpräsident. Mit dem Ja zur Unvereinbarkeit sitzt er unweigerlich in einer Zwickmühle. Lässt er sich für ein Mandat in Bern aufstellen, kommt das quasi einem Rücktrittsbegehren aus dem Stadtpräsidium gleich. Er kann also tun, was er will, und verliert. Aber die Vorlage wird ja ohnehin nicht an seiner Person festgemacht, so viel soll noch gesagt sein. Und Politiker können es ja sowieso nicht allen recht machen. Das sind sie sich gewohnt, wie übrigens auch die Vertreter der schreibenden Zunft.

Nun gut. Optimisten können selbst den destruktivsten Shitstormern etwas abgewinnen. Kritik gibt eine dicke Haut, Resistenz also für schwierige Zeiten. Sie feit aber keineswegs vorm grassierenden Virus. Selbst dann nicht, wenn es viele nicht mehr wahrhaben möchten. Vielleicht goutieren das ja grad die Gegner des Zuckeri-Geschmacks. Mit Schutzmaske über Nase und Mund bekommt ja auch niemand mit, dass die Kampagne gestartet ist.