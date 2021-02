GLOSSE Stressabbau mit Erektionen Murgspritzer über Frühlingsgefühle, Frauenfelder Fasnächtler und die Fastenzeit. Aber Vorsicht: Bei Stresssituationen wird empfohlen, sich auf einer Wassermassageliege zu entspannen, Piloerektionen inklusive. Samuel Koch 24.02.2021, 04.20 Uhr

TZ-Redaktor Mathias Frei beim Selbsttest auf der Wassermassageliege der Firma Impulsgeber. Bild: Donato Caspari

Auf die Fasnacht folgt der Frühling. In ihrem Metier kennen sich die Fasnächtler wohl aus, wenn man derzeit auf den Thermometer schaut. Frühlingsgefühle allenthalben, weg mit Schal und Mütze. Um den Mund bleibt es trotzdem wohlig warm. Im Winter noch dankbar über den Schutz der Masken vor Frostbeulen, flattern bei vielen mit dem Lumpen im Gesicht zunehmend die Nerven. Aber mit genügend Abstand ist ja in Frauenfeld eh alles virenfrei und unter Kontrolle, wir sind ja hier nicht bei den Briten oder gar in Brasilien.

Samuel Koch. Bild: Reto Martin

Frühlingsgefühle kommen auch in der Frauenfelder Fauna auf, wie ein Blick auf den Braui-Kamin zeigt. Ob sich «Hopfen» & «Malz» innig lieben oder sich hie und da mal ordentlich zoffen, das bleibt offen. Streit kommt ja bekanntlich in den besten Ehen vor. Wehe dem, der in den Frühlingsmonaten hungert und statt Rindsfilet sowie Burger nur noch Biotta-Säfte und Bioleinsamen zu sich nimmt.

Wer mal so richtig vom Alltagsstress runterkommen will, gönnt sich eh am besten einen Power-Nap auf der Wassermassageliege mit finnischem Flair in den Impulsgeber-Räumen im Langdorf, Piloerektionen inklusive. Aber nicht, was Sie jetzt denken! Piloerektionen gleich Gänsehaut. Eine solche Liege wäre fürs neue Hallenbad noch eine tolle Idee. Erektionen für den Stressabbau, in einer öffentlichen Infrastruktur. Nur stimmen dann wohl wieder 28 Nasen mehr Nein als Ja. Da nützt aller Stressabbau nichts!