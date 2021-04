GLOSSE Rote Köpfe und Wutausbrüche nach einer Nachricht aus dem Jenseits sind garantiert Murgspritzer über verbale Entgleisungen zum Fremdschämen, das Verlangen nach Redezeit wegen Krämpfen hinter den Ohren, unterirdische Ideen in Frauenfeld sowie Nachrichten für die Zukunft. Samuel Koch 14.04.2021, 04.15 Uhr

Manchmal muss bei einem Wutausbruch ein Boxsack herhalten. Bild: PD

Ein fürchterliches Puff ist das. Für einige ist der Bodensee zu sauber, für andere als Trinkwasserquelle wiederum viel zu dreckig. Nicht etwa wegen des schändlichen Mikroplastiks, sondern wegen des Phosphor-Gehalts, der fürs Algenwachstum und damit für die Fischpopulation elementar ist. Sorry an dieser Stelle fürs Klugscheissern. Aber jetzt kann man ja bloss froh sein, dass Frauenfeld nicht an einem See liegt. Sonst wären die verbalen Entgleisungen ja zum Fremdschämen. Von den darauffolgenden rhetorischen Kontern ganz zu schweigen.