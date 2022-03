Murgspritzer über nervigen Lärm, Saharastaub und Witze über Wüste

Strassenlärm Von der Studentenbude im Bermudadreieck bis zum Wohnhaus direkt an der Autobahn: So lebt es sich an den lärmigsten Adressen der Stadt St.Gallen

Eine Auswertung zeigt, welche Adressen in der Stadt dem grössten Strassenlärm ausgesetzt sind. Wie geht es Bewohnerinnen und Bewohnern, die direkt an der Autobahn leben? Oder an der Partymeile in der Innenstadt? Drei Besuche an Lärmhotspots.