Ergänzung zu Diana Gutjahrs Rederezept

Glosse Mosttröpfli:Alles sagen muss man nicht Diana Gutjahr hat in ihren 1.-August-Reden eine wesentliche Tatsache verschwiegen, die sie in ihrer Freiheit einschränken wird. Thomas Wunderlin 06.08.2021, 05.10 Uhr

Diana Gutjahr stehen elterliche Freuden und Pflichten bevor. Ralph Ribi

Sie widerspiegelt in ihren Reden, was sie in den vergangenen Monaten beschäftigt hat, aber auch weiter beschäftigen wird. Dieses Rezept für eine gute 1.-August-Rede nannte Diana Gutjahr letzte Woche gegenüber dieser Zeitung. Ihr diesjähriges Thema lautete: Welchen Preis hat unsere Freiheit?