Glosse: Thurgauer Wanderer auf dem Holzweg

Glosse Mosttröpfli: Thurgauer Wanderer auf dem Holzweg Eine Gruppe Coronademonstranten ist der Polizei wegen ihrer schlechten Tarnung ins Netz gegangen. Dabei weiss doch jedes Kind, wie man sich als Wandergruppe tarnt. Silvan Meile 25.02.2022, 11.25 Uhr

Demonstration gegen die Coronamassnahmen am 24. April 2021 in Rapperswil. Gian Ehrenzeller/Key

Wandern ist der Weg in die Freiheit. Das hat sich eine Gruppe Thurgauer auf die Fahne geschrieben. Um an einer Coronademonstration in Rapperswil mitzumarschieren, gaben sie sich im vergangenen Frühling als Wanderer aus. Sie setzten sich in einen Reisecar, der sie in die Rosenstadt bringen sollte.