Glosse Politik vom Barhocker Mosttröpfli: Der Thurgauer Grosse Rat ist wohl das einzige Parlament der Welt, das in einer Festhalle tagt - dazu passt die Berichterstattung vom Barhocker aus. Christian Kamm 03.03.2021, 04.10 Uhr

Seit Mai letzten Jahres tagt das Kantonsparlament jeweils in der Rüegerholzhalle in Frauenfeld. Reto Martin

Alle haben genug. Von Corona, vom Lockdown, von der Maske. Und überhaupt. Schluss jetzt. Sofort. Wir wollen nicht mehr. Ich will auch nicht mehr. Ich will nicht mehr in einer Festhalle arbeiten.