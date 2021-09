Glosse. Französischer Botschafter zieht Thurgauer Parmelin vor

Glosse Mosttröpfli: Parmelin nach Korsika Der französische Botschafter hat die Thurgauer eingeladen, Frankreich zu bereisen. Den Schweizer Bundespräsident hält er jetzt davon ab. Thomas Wunderlin 21.09.2021, 04.30 Uhr

Der französische Botschafter Frédéric Journès in Frauenfeld. Andrea Tina Stalder

Frédéric Journès, der französische Botschafter in Bern, hat bei einem Besuch in Frauenfeld vor einem Monat dazu eingeladen, Frankreich touristisch zu entdecken. Journès erwähnte insbesondere die Ferieninsel Korsika. Die Flugverbindungen zur Schweiz seien ausgezeichnet.

Thomas Wunderlin, Redaktor Thurgauer Zeitung. Donato Caspari

Nun hat Journès Bundespräsident Guy Parmelin mitgeteilt, dass sein Besuch im November in Paris unerwünscht sei. So unhöflich hat er es natürlich nicht formuliert. Er hat ihn einfach darauf hingewiesen, dass der französische Staatspräsident Emmanuel Macron in der gewünschten Zeit leider unpässlich sei, zu viele Termine, je suis désolé.

Parmelin steht es natürlich frei, einfach so nach Paris zu reisen. Aber wenn sein Amtskollege so beschäftigt tut, könnte er sich auch ein anderes Reiseziel überlegen. Die Flugverbindungen nach Korsika sollen sehr gut sein.