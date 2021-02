Glosse Mosttröpfli: Mit voller Kraft voraus zum neuen Thurgauer Parlamentssitz Ein Kantonsrat möchte dem Thurgauer Grossen Rat einen eigenen Parlamentssaal bauen lassen. Die unbeantwortete Frage ist, wo dieses zu stehen kommen soll. Doch gerade die aktuelle Coronapandemie liefert nun die Antwort. Silvan Meile 16.02.2021, 05.00 Uhr

Nur zu Gast: Der Thurgauer Grosse Rat tagt je halbjährlich im Rathaus Weinfelden (Bild) und im Grossen Bürgersaal in Frauenfeld. Donato Caspari

Silvan Meile, Redaktor Ressort Thurgau. Bild: Reto Martin

Der Thurgauer Grosse Rat ist das einzige Pendelparlament der Schweiz. Jeweils nur ein halbes Jahr halten die Kantonsräte Weinfelden als Tagungsort aus, bevor sie sich für ihre Sitzungen wieder in der Hauptstadt Frauenfeld treffen. Doch auch dort wird es schnell langweilig. Die feuchtfröhliche Wega ködert den trockenen Politbetrieb jeweils wieder zurück nach Weinfelden.

Der Grosse Rat ist ein Reisender. In den Rathäusern Frauenfeld und Weinfelden ist er nur geduldet, eine echte Heimat findet er dort nicht. Kantonsrat Turi Schallenberg will nun aber den Politbetrieb zur Sesshaftigkeit zwingen. Seinen Parlamentskollegen möchte er einen eigenen Debattiersaal bauen lassen, mit Mikrofonen an jedem Platz. Doch das Sprichwort besagt: Reisende soll man nicht aufhalten.

Es gibt Gründe, weshalb der Grosse Rat als einziges Schweizer Kantonsparlament keinen eigenen Saal hat. Die Thurgauer sind zu knauserig und Frauenfeld wie auch Weinfelden sind zu wenig wichtig für einen permanenten Sitz jener, die dem Kanton den Kurs vorgeben. Um den Parlamentssitz werde es wohl einen Verteilkampf geben, sagt Schallenberg. Damit meint er: Alle werden dagegen sein, ein Parlamentsgebäude in einer der beiden Städte zu bauen.

Die Geschichte des Thurgaus hat eines gezeigt: Sowohl Frauenfeld als auch Weinfelden sind eben nur halbbatzig geduldet. Deshalb ist klar, beide haben als halber Parlamentssitz ausgedient. Jetzt sind andere Orte an der Reihe, der Legislativen den roten Teppich auszurollen. Aktuelle Strömungen zeigen die Richtung, wohin die Reise des Pendelparlaments führen wird.

Der Thurgau braucht ein Parlamentsschiff, das an den Häfen zwischen Horn und Diessenhofen anlegen kann. Bürgerliche politisieren auf Steuerbord, SP und Grüne argumentieren auf Backbord. In Mammern heulen deswegen bereits die Schiffssirenen. Endlich bekommt Hansjörg Langs Ökodampfer entscheidenden Auftrieb. Und Bundesrat Alain Berset hält sich den Einweihungstermin frei.