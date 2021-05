Glosse Liegt es am Schulturnen? Sporthallen spalten regelmässig Hinterthurgauer Gemeinden Südsicht auf Stufenbarren und weitere unverarbeitete Kindheitstraumata. Olaf Kühne 19.05.2021, 04.20 Uhr

Olaf Kühne (Bild: Peter Pfistner)

Zugegeben, an dieser Stelle haben wir uns bereits inflationär über dieses elende Schulturnen ausgelassen. Eigentlich wollten wir das Thema auch für ein Weilchen ruhen lassen. Uns nicht mehr mit dieser Keimzelle jeden Mobbings befassen. Uns nicht mehr fragen, weshalb der Stufenbarren nicht längst unter das Folterverbot fällt.

Aber es geht nicht. Wir können nicht anders. Dabei ist es gar nicht das Schulturnen, das dauernd mindestens eine Hinterthurgauer Gemeinde umtreibt. Es ist der Ort. Es sind die Turnhallen. Diese Alder-und-Eisenhut-Kathedralen.

In der jüngeren Vergangenheit brachte nur Tobel-Tägerschen seine Halle problemlos unters Volk. Wahrscheinlich, weil sie dort noch einen Kindergarten reingepackt haben. Das ist herzig. Dagegen ist niemand. In Aadorf hingegen brauchten sie zwei Anläufe. Denn dort hatten sie erst die Tschütteler mit reingepackt. Die finden nicht alle so herzig. Und dann wurde erst noch die Baustelle sabotiert. Eschlikon kann seine zwar bald einweihen, zuvor war sie aber Juristenfutter.

In gutnachbarschaftlicher Harmonie plagen sich derzeit Münchwilen und Sirnach mit ihren Turnhallenprojekten rum. Weil sie in Sirnach keine alte zum Abreissen haben, streiten sie sich dort nur um den Preis der neuen. Da ist Münchwilen journalistenfreundlicher. Die haben eine recht schmucke alte, um die es tatsächlich schade wäre, die also für sich alleine schon genug Zündstoff bietet.

Wie lodernd das sprichwörtliche Feuer im Münchwiler Dach erst brennen wird, wenn bekannt wird, wie teuer die neue sein soll, wollen wir uns noch gar nicht ausmalen. In Münchwilen haben sie's nämlich nicht so mit den Grossprojekten. Noch nicht mal mit denen, die Geld in die Gemeindekasse spülen.

Und was hat das Ganze jetzt mit dem Schulturnen zu tun? Wir wissen es auch nicht und verzweifeln langsam an dieser elenden Frage.