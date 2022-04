Sirnach oder Lommis: Welches Gemeindepräsidium ist attraktiver?

Glosse Kebab oder Flugplatz? In Sirnach und in Lommis wird die Stelle des Gemeindepräsidenten frei Südsicht auf zwei attraktive Stellen, die nur auf den ersten Blick vergleichbar sind. Olaf Kühne 07.04.2022, 04.10 Uhr

Sirnach kann im Gemeindevergleich mit einem eigenen Autobahnanschluss punkten. Bild: Olaf Kühne

Berufsberatung machen wir an dieser Stelle eigentlich lieber nicht. Nun werden aber 2023 im Hinterthurgau gleich zwei spannende Stellen frei. Deshalb wagen wir es für einmal doch.

In Lommis und in Sirnach gehen die Gemeindepräsidenten in den Ruhestand. Was auf den ersten Blick derselbe Job zu sein scheint, könnte unterschiedlicher kaum sein.

Weil für Gemeindepräsidenten – und natürlich auch für Gemeindepräsidentinnen – die Wohnsitzpflicht gilt: Sirnach hat eine Autobahn, einen Bahnhof, ein Einkaufscenter und sogar einen Kebab-Imbiss. Lommis hat dafür einen Flugplatz, was bekanntlich alles toppt.

In Sirnach hat der Gemeindepräsident Wil West an der Backe – und einen Lynchmob im Genick, wenn er mal eine Turnhalle bauen will. In Lommis hingegen ist der Stimmbürger, solange der Steuerfuss tief bleibt und kein Energiestadt-Schild am Ortseingang hängt, einfach zufrieden.

Eine Präferenz lässt sich also durchaus begründen.