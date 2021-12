Glosse: Wängi ist mit Einbürgerungen auf gutem Weg

Glosse In Sachen Einbürgerungen ist Wängi auf gutem Weg – aber noch nicht am Ziel Südsicht auf die leiden Turnhalleneinbürgerungen und einen gerne wiederholten Wink mit dem Zaunpfahl. Olaf Kühne 11.12.2021, 04.40 Uhr

Den Schweizer Pass gibt's in Wängi nicht einfacher, aber neu immerhin ein bisschen anständiger. Bild: Oliver Menge / Solothurner Zeitung

Na bitte, geht doch! Erstmals stimmt die Wängemer Gemeindeversammlung offen und nicht mehr geheim über Einbürgerungen ab. Und was passiert? Erstmals erhalten die Gesuchsteller den heiligen Schweizerpass einstimmig zugesprochen. Ja, sapperlot!

Olaf Kühne Bild: Peter Pfistner

Damit ist Wängi in Sachen Anstand zumindest schon mal auf gutem Weg. Aber noch nicht am Ziel. Wohin die Reise geht, nämlich möglichst weit weg von diesen unwürdigen Turnhalleneinbürgerungen, haben im Hinterthurgau Eschlikon und Münchwilen vorgemacht.

Da dem Vernehmen nach in Wängi eine Revision der Gemeindeordnung angedacht ist, winken wir an dieser Stelle dem Wängemer Gemeinderat ganz heftig mit dem Zaunpfahl zu – und allen anderen Gemeinderäten natürlich auch.

Klar, ohne Turnhalleneinbürgerungen wird es für den kleinen Alltagsrassisten nicht einfacher, sich auszutoben. Zumal in Zeiten, in denen man sich bald nur noch mit Impfpass an den Stammtisch setzen darf. Aber das ist nun wirklich nicht unser Problem.