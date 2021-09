Einen Abstimmungstermin haben Münchwilen und Sirnach gemeinsam

Glosse Immerhin etwas haben Münchwilen und Sirnach in Sachen Turnhalle gemeinsam: den Abstimmungstermin Südsicht auf unüberbrückbare Distanzen zwischen zwei zusammengewachsenen Hinterthurgauer Gemeinden Olaf Kühne 02.09.2021, 05.25 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Aus der Ferne betrachtet, sind Münchwilen und Sirnach zusammengewachsen - turnhallentechnisch eher nicht so. Bild: Olaf Kühne

Wir haben nachgemessen. Also nicht super exakt oder streng wissenschaftlich. Aber schon so am Computer. Es sind 1200 Meter. Die Distanz zwischen den Orten, wo Sirnach und Münchwilen je eine Turnhalle planen. Oder auch nicht planen. Zumindest aber darüber streiten.

Olaf Kühne Bild: Peter Pfistner

1200 Meter sind für einen Grossstädter eine Fussdistanz. Im Zentrum des Südthurgaus, was Sirnach gemäss eigenem Bekunden ist, und Münchwilen als Bezirkshauptort schon auch ein bisschen für sich beanspruchen darf, scheinen diese 1200 Meter die Distanz zwischen zwei Galaxien zu sein.

Anders können wir uns jedenfalls nicht erklären, weshalb noch niemand vernehmbar auf die Idee gekommen ist, dass man so eine Halle ja auch gemeinsam bauen könnte. Klar, verschiedene Steuerfüsse, verschiedene Körperschaften, verschiedene Gegner, verschiedene Befürworter – und nicht zu vergessen: verschiedene Baulobbyisten.

Immerhin etwas machen die beiden Gemeinden gemeinsam: Sie stimmen am 26. September über ihre Turnhallen ab.

Aber Hand auf's Herz: Am Schluss einer jeden Argumentationskette landen wir ja doch beim lieben Geld. So eine Halle, in der nun wirklich nicht jedes Wochenende eine Abendunterhaltung über die Bühne geht - auch nicht jedes zweite - zum halben Preis, das tönt doch gleich viel konfliktärmer.

Gut, es gibt für die Bauwirtschaft nur den halben Umsatz. Aber halt auch die halbe Rechnung für den gebeutelten Steuerzahler. Es ist eine Krux.