Glosse Hinterthurgauer Gemeinden heizen Rabattschlacht an Südsicht auf Schnäppchenjäger, Tageskarten und heisslaufende Taschenrechner. Olaf Kühne 02.02.2021, 16.25 Uhr

Olaf Kühne (Bild: Peter Pfistner)

Was unternehmen Gemeinden nicht alles, um in irgendwelchen Ranglisten vorne mitzumischen. Steuern senken, Hallenbäder bauen, Energiestadt-Schilder an den Ortseingang pflanzen.

Taucht man dann tatsächlich in einem Vergleich auf oder ist gar das schönste Dorf, die lebenswerteste Gemeinde oder weiss der Geier was sonst noch für ein Superlativ, ist man stolz, klopft sich heftig auf die Schultern.

Aber Hand aufs Herz: Wen interessiert’s? Gut, ein paar Journalisten. Aber sonst? Nichtsdestotrotz haben Hinterthurgauer Gemeinden im ewigen Wettlauf des sich gegenseitig Übertrumpfens nun eine neue Spielwiese gefunden. Und ihr Timing könnte besser nicht sein.

Wegen des coronabedingt downgelockten Detailhandels sitzen Schnäppchenjäger derzeit arg auf dem Trockenen. Zumal einkaufstouristische Fahrten nach Konstanz derzeit auch eine ziemlich dumme Idee sind.

Eine schlaue Idee für Rabattjäger hingegen hatte Bettwiesen. Die Gemeinde bot als Erste SBB-Tageskarten für 25 anstatt für 45 Franken an. Das ist ein Rabatt von vierundvierzigkommavierperiodisch Prozent, sagt unser Taschenrechner. Tönt furchtbar kompliziert, aber die Rabattschlacht war eröffnet. Das können wir besser, haben sie sich in Münchwilen gesagt – und verkaufen die Tageskarte für 22,50. Das sind just fünfzig Prozent. Das kennt man aus dem Detailhandel, schafft also Vertrauen.

Doch die Münchwiler haben die Rechnung ohne Sirnach gemacht. Um der Nachbargemeinde so richtig eins reinzubrennen, verramschen die Sirnacher ihre Tageskarten für 22 Franken. Der aktuelle Hinterthurgauer Tiefstpreis.

Nicht an solchen Spielchen beteiligen mag sich Fischingen. Die Gemeinde bestellt keine SBB-Tageskarten mehr. Ob die Fischinger damit keinen ruinösen Preiskampf anheizen wollen oder ob sie einfach gemerkt haben, dass sie eh keinen Bahnanschluss haben, müssen wir noch abklären.