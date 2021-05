Glosse Good Shit from Austria. Oder: Wieso es sinnvoll ist, dass Stadtrat Elliker dabei ist, wenn der Frauenfelder Stapi mal steil geht Murgspritzer: TZ-Redaktor Mathias Frei sinniert über die Gefahren des Rauschgiftkonsums. So kann zum Beispiel eine Saatgutmischung aus der Frauenfelder Partnerstadt Kufstein durchaus eine Einstiegsdroge sein. Mathias Frei 12.05.2021, 04.40 Uhr

Ein Cannabiskonsument in Mexico-City. Bild: Carlos Ramirez (EPA, 8.März)

So sieht die Saatgutmischung «Bienenweide» aus Kufstein aus. Bild: PD

Haben Sie Ihre österreichische Blumenwiese schon ausgesät? Nein? Dann haben Sie alles richtig gemacht. Denn es heisst, dass die seit kurzem in Frauenfeld erhältliche Saatgutmischung «Bauerngarten & Wildstauden» aus der Partnerstadt Kufstein nicht nur dem hiesigen Boden gut einfährt. Gebietsfremd und dann noch psychoaktiv? Hui, da gibt es also auch politische Parteien, die gleich zwei Volksinitiativen gegen dieses böse Kraut lancieren würden.

Mathias Frei, Redaktor Thurgauer Zeitung, Ressort Frauenfeld. Bild: Reto Martin

Unser Stapi soll zwar einen Verdacht gehegt und dann, ganz der unerfahrene User, mehrere Döschen daheim in der Pastasauce verkocht haben. Weil ihm der Shit keine Hochgefühle bescherte, hat er ihn durchgewunken. Wahrscheinlich hat ihn aber vielmehr die Haltung des Gemeinderats zur Unvereinbarkeit des Stadtpräsidiums mit einem Ämtli in Bundesbern ernüchtert. Heisst, dass irgendwann die Wirkung der Kufsteiner Kräuter also noch einsetzen wird. Bei Space-Cakes lässt die Wirkung ja bisweilen auch auf sich warten. Sagt man. Zu hoffen ist, dass Stokholm dann mit Stadtrat Elliker unterwegs ist. Denn der kennt sich wenigstens aus mit gutem Schweizer Biogras.