Vergleich Münchwiler und Sirnacher Hallenprojekte

Glosse Für einen Vergleich der Hinterthurgauer Turnhallenprojekte brauchen wir einen Taschenrechner Südsicht auf mathematische Herausforderungen in Sirnach und Münchwilen. Olaf Kühne 18.08.2021, 04.20 Uhr

Es ist halt schon eine furchtbar komplizierte Sache mit diesen Turnhallen im Hinterthurgau. Und es ist ja auch nicht das erste Mal, dass wir uns an dieser Stelle darüber auslassen. Langsam, aber sicher brauchen wir einen Taschenrechner, um noch durchzublicken.

In Sirnach kostet eine Dreifachhalle 15,5 Millionen Franken. FDP, CVP und zwei Flugblattschreiber finden das teuer. Also schampar teuer. Also eigentlich sogar jenseits von Gut und Böse. Deshalb sind sie auch dagegen.

In Münchwilen kostet eine Zweifachhalle 16,4 Millionen Franken. Das findet die Schulbehörde zu teuer. Sie und 246 Petitionäre sind dagegen. Gut, letzteren geht es, zumindest auf dem Papier, um den Erhalt der denkmalgeschützten Alten. Aber glaubs schon auch ein bisschen um's Geld.

So weit, so gut. Und so weit, so bekannt. Bis hierhin sind wir auch ohne Taschenrechner zurecht gekommen. Das mit den Zahlen ist aber nicht so einfach. In Münchwilen haben sie nämlich die Tiefgarage schon reingerechnet. In Sirnach kostet die 1,3 Millionen extra. Und in Münchwilen wollen sie eine Mehrzweckhalle. Mit Bühne, was ja auch etwas kostet.

In Sirnach haben sie dafür die Verkehrserschliessung schon reingerechnet. Und der dortige lausige Baugrund kostet auch noch einen deftigen Betrag. Eine Million müssen wir vom Sirnacher Preisschild also wieder abziehen und landen so bei 14,5 Millionen.

Also ungefähr bei dem Betrag, für den der Kanton in Frauenfeld eine Zweifachhalle baut. Ohne Bühne. Ohne Tiefgarage. Und erst noch für das trümmlige Lehrlingsturnen. So schampar teuer ist die Sirnacher Halle wohl doch nicht.