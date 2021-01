Glosse Ein Ticket für den Zutritt Murgspritzer über ein grosses, weisses Zelt auf dem Oberen Mätteli in Frauenfeld und den Zusammenhang mit Schnee-Engeln, Vandalen sowie einer dicken Haut durch bösartige Anfeindungen. Samuel Koch 12.01.2021, 18.03 Uhr

Ein Schnee-Engel auf der Strasse.

Bild: Rinaldo Tibolla

Jetzt steht es also da, das grosse, weisse Zelt auf dem Oberen Mätteli. Party gibt's darin aber keine, zumindest keine offizielle. Denn Frauenfeld ist in der kantonalen Impfkampagne gegen das teuflische Virus, das uns seit Wochen und Monaten beschäftigt und uns vermutlich auch noch eine Weile in Atem halten wird, Vorreiter. Vorreiter im Kanton, das hört sich für Frauenfeld doch himmlisch an, wie Stimmen von Engeln.