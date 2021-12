Glosse Das perfekte Frauenfelder Gefühlschaos – Und warum das Interpretationssache ist Murgspritzer-Kolumne über die Adventszeit als zweischneidiges Schwert, über fuchsteufelswild gestikulierende Autofahrer und über das Gstürm um die Glockenschläge der beiden Stadtkirchen. Samuel Koch 08.12.2021, 04.10 Uhr

Perfekte Weihnachtsfeier mit vielen Päckli unter dem Christbaum. Bild: Hannes Thalmann

Besinnlich, entschleunigend, geruhsam. Wie wird einem doch hie und da die Gefühlslage vor Weihnachten vorgegaukelt. Wer’s glaubt, wird selig. Jähzornig, rasant, nervenaufreibend – diese Beschreibungen treffen es doch viel eher. Das perfekte Gefühlschaos also. – Interpretationssache, mögen Sie jetzt vielleicht behaupten? Von wegen, denn es gibt stichfeste Beweise!

Da zünden einige ihre Kerzen an und singen mit einem heissen Punsch oder Glühwein in der Hand unter der Weihnachtsbeleuchtung an der Promenade besinnliche Adventslieder. Andere hingegen rasten komplett aus und fuchteln fuchsteufelswild herum, wenn sie bloss 30 Sekunden auf der St.Galler- oder der Zürcherstrasse im Abendverkehr stecken.

Völlig entschleunigt sind am Montag trotz verordneter Maskenpflicht Hunderte von Besucherinnen und Besuchern durch den traditionellen Chlausmarkt geschlendert. Ganz anders eine Autofahrerin, die auf der A7 westlich der Stadt so richtig auf die Tube drückte. Mit 233 war sie fast doppelt so schnell unterwegs als erlaubt. Rasant! Oder besser riskant?

Und dann ist da noch das Gstürm um die Glockenschläge der beiden Stadtkirchen. Während die Gläubigen dem Vorstoss von Anwohnerinnen gegen das nächtliche Glockengeläut geruhsam entgegensehen, ist es für die Betroffenen nur noch nervenaufreibend. Und auf welcher Seite der Koch’schen Gefühlsskala stehen Sie? – Dazu nur eine kurze Frage: Haben Sie schon alle ihre Weihnachtsgschenkli beisammen?