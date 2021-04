Gleichstellung Mit dem Stimmrecht für Frauen ist es nicht getan: Junge Thurgauerin ortet beim Lohn und Respekt Nachholbedarf Die Einführung des Frauenstimmrechts jährt sich heuer sowohl auf eidgenössischer wie auf kantonaler Ebene zum 50. Mal. Bei den Jubiläumsanlässen von sechs Frauenorganisationen wirkt die 24-jährige Zoe Waltenspül aus Gachnang mit. Sie befasst sich in ihrem Studium mit dem Thema: Ihre Bachelorarbeit schreibt sie über die gendergerechte Sprache. Sebastian Keller 06.04.2021, 05.30 Uhr

Zoe Waltenspül im Frauenfelder Murg-Auen-Park. Bild: Donato Caspari

Frühling 1971, vor 50 Jahren: Noch haben im Thurgau die Männer in Kantonssachen das alleinige Sagen. Das Frauenstimmrecht haben sie am 7. Februar zwar auch auf eidgenössischer Ebene bodigen wollen, wurden aber von einer Männermehrheit im Land überstimmt. Nun wankt die «göttliche Ordnung» auch in der Ostschweiz. Am 12. Dezember 1971, zehn Monate später, bejahen die Thurgauer Männer das kantonale Frauenstimmrecht. Gleichentags wie Bern. «Bastionen gegen Frauenstimmrecht bröckeln», titelt der «Walliser Bote» tags darauf.

Diese Zeit kennt Zoe Waltenspül nur aus Erzählungen, aus Büchern. «Ich hätte mir das gar nicht vorstellen können», sagt die 24-Jährige aus Gachnang. Ihr sei bis vor wenigen Jahren nicht bewusst gewesen, dass die Ungerechtigkeit so lange währte. 50 Jahre danach ist sie mitten im Thema. Sie wirkt bei den Jubiläumsanlässen von sechs Frauenorganisationen mit. Und nicht nur das: Ihre Abschlussarbeit an der Fachhochschule Graubünden – sie studiert Multimedia Production – widmet sie der gendergerechten Sprache.

Gleichbehandlung im Gesetz und in der Realität

Die Ungleichbehandlung von Mann und Frau: Auf dieses Thema wurde Zoe Waltenspül während einer Reise aufmerksam. Auf diese begab sie sich nach der Lehre auf der Gemeindeverwaltung Hagenbuch (ZH): USA, Mexiko, Beneluxstaaten. «Eine Mitreisende erzählte mir damals, dass sie nach der Rückkehr verheiratet wird», erzählt Waltenspül. Das habe sie zwar erschrocken, richtig traurig wurde sie, als es die Mitreisende als «normal» taxierte. Die Tatsache, dass nicht jeder Mensch selber über sein Leben bestimmen kann, beschäftigte Zoe Waltenspül fortan stärker.

Das Problem sei auch in der Schweiz nicht aus der Welt geschafft. Die 24-Jährige sagt:

«Beim Lohn und beim Respekt orte ich Nachholbedarf.»

So erhalten nicht alle Frauen für die gleiche Arbeit den gleichen Lohn wie Männer. Und dies, obwohl seit 40 Jahren der Gleichstellungsartikel in der Verfassung verankert ist.

Auszug aus der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Bild: Screenshot

Mit Respekt meint Waltenspül auch die Achtung der sexuellen Integrität. Und so mündet das Gespräch auf einen Vorfall, der Menschen auf der ganzen Welt erschütterte. Ein Polizist ermordete am 3. März 2021 in London eine 33-jährige Frau, die einfach nur nach Hause gehen wollte. Die Wut ist deshalb gross, weil Frauen rund um den Globus Gewalt am eigenen Leib erfahren müssen. Waltenspül sagt:

«Alle Frauen, die ich kenne, haben auf dem Heimweg Angst.»

Die Vorstellung, allein nach Haus gehen zu müssen: Horror. Im Gespräch mit Männern zeige sich: «Viele können diese diffuse Angst nicht nachvollziehen», sagt Waltenspül. In diesem Bereich sei eine zusätzliche Sensibilisierung notwendig.

Die Crux mit der Sprache

Studierende, Teilnehmende, Dozierende: Aus Sicht von Zoe Waltenspül kennt die deutsche Sprache zu wenige geschlechtsneutrale Bezeichnungen. In ihrer Abschlussarbeit beleuchtet sie das Thema Gleichstellung und Sprache. Sie will untersuchen, wie die Presse vor der Abstimmung über das Frauenstimmrecht 1971 sowie über den Frauenstreik 2019 berichtete.

«Meine Frage lautet: Hat sich etwas verändert? Wie werden Frauen dargestellt?»

Eine Lösung, wie die Ungleichbehandlung sprachlich ausgemerzt werden kann, hat sie nicht. Die Diskussion führen auch Medienhäuser. So verwendet die Wochenzeitung WOZ seit den 1980er-Jahren das Binnen-I, schreibt also LeserIn. Aktuell diskutiert die Redaktion darüber, ob sie auf das Gendersternchen umsatteln will- also Leser*in schreiben soll. Das Sternchen schliesst weitere Geschlechtsidentitäten wie Transsexuelle ein.

Zoe Waltenspül sagt: «Die Lösung mit dem Sternchen finde ich okay.» Klar sei: «Aus meiner Sicht reicht es nicht aus, wenn man einfach davon ausgeht, dass mit ‹Schweizern› alle mitgemeint sind.» Diese Haltung vertritt neu auch der Duden: Mit den männlichen Formen wie Arzt oder Mieter sind Frauen nicht mehr automatisch mitgemeint; damit verabschiedete sich die höchste Sprachinstanz vom generischen Maskulinum.

Die 24-jährige Zoe Waltenspül arbeitet beim Jubiläum «50 Jahre Frauenstimmrecht» mit. Bild: Donato Caspari

Wie kam sie zu den Frauenorganisationen? Da sie im Rahmen ihres Studiums einen Anlass organisieren muss, begab sie sich auf die Suche. In Zeiten von Versammlungsverbot keine leichte Aufgabe. Ihre Mutter Andrea Waltenspül, die den Thurgauer Gemeinnützigen Frauenverein präsidiert, gab ihr den Tipp. Zoe Waltenspül ist für die Öffentlichkeitsarbeit der Jubiläumsanlässe verantwortlich. Sie gestaltet die Website, bespielt den Instagram-Account sowie Facebook. «Wir wollen auch junge Menschen erreichen», sagt sie.

Drei Anlässe sind geplant (seb.) Sechs Thurgauer Frauenorganisationen begehen das 50-Jahr-Jubiläum zum Frauenstimmrecht gemeinsam. So sollen am 28. Mai in der Frauenfelder Altstadt acht Frauenporträts ausgestellt werden; dazu referieren Zeitzeuginnen. Für diesen Anlass sind das Frauenarchiv und die Frauenzentrale verantwortlich. Für die weiteren Anlässe sind auch die Evangelische Familien- und Frauenhilfe, der Gemeinnützige Frauenverein, der Katholische Frauenbund sowie der Landfrauenverband im Boot. Diese Anlässe tragen den Titel «Thurgauer Frauenstimmen. Thurgauer Frauen stimmen. Frauen machen Stimmung!» Am 2. Juli werden in Romanshorn zwei Filme zum Thema gezeigt, bei einem Podium diskutieren Regierungsrätin Monika Knill und alt Regierungsrätin Vreni Schawalder. Am 25. September folgt ein Tagesanlass auf dem Arenenberg. Dieser beginnt mit einem Polit-Frühstück und einer Podiumsdiskussion mit Kantonsrätinnen. Das Nachmittagsprogramm besteht aus einem Kreativmarkt, dem Podcast, musikalischen Darbietungen, Imagefilm und Verpflegung. Der Tag wird mit einer Frauenband und einer Talkrunde mit Gästen aus verschiedenen Bereichen und Karrieren abgeschlossen.

Im Rahmen des Jubiläums produziert Waltenspül einen Podcast. In diesem sollen Zeitzeuginnen zu Wort kommen. «Idealerweise auch solche, die vor 50 Jahren gegen das Frauenstimmrecht waren.» Damals waren selbst Frauen und Frauenorganisationen nicht nur Feuer und Flamme für ihre politische Mitbestimmung. «Das ist aus heutiger Sicht nur schwer vorstellbar», sagt die 24-Jährige. Auch die Kamera nimmt sie zur Hand, um einen Film über die Frauenorganisationen zu drehen.

Welche gesellschaftliche Realität wünscht sie sich im Jahr 2071, zum 100-Jahr-Jubiläum des Frauenstimmrechts? Zoe Waltenspül überlegt und sagt dann: «Dass die Diskussion über Gleichberechtigung überflüssig ist, weil sie schon längst Realität ist.»