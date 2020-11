Thurgauer Parteien gewichten die Gleichstellung unterschiedlich – GLP Thurgau mit neuer Frauengruppe

Die Grünliberalen Thurgau hat kürzlich eine eigene Frauengruppierung gegründet. Die CVP hat eine solche seit Jahrzehnten, andere Parteien verzichten darauf. Die Meinungen über die Notwendigkeit gehen auseinander. Judith Schuck 02.11.2020, 05.00 Uhr

Nicole Zeitner und Celine Hug gründeten am 19. Oktober die Thurgauer Gruppierung GLP-Frauen. Bild: Andrea Stalder

Mit 31,5 Prozent sind die Frauen im Grossen Rat aktuell so gut vertreten wie noch nie. 1972, ein Jahr nach der Einführung des Frauenstimmrechts im Thurgau, gab es mit Martina Hälg Stamm von der SP gerade mal eine Frau auf 129 Männer im Thurgauer Parlament. Seitdem nimmt die Zahl der Frauen tröpfchenweise zu.

In den Vorständen holten die Frauen in den letzten Jahren zwar stark auf; in den meisten Thurgauer Parteien belegen sie das Amt der Vize-Präsidentin oder – wie es bei der neuen Spitze der GLP Thurgau der Fall ist – teilt sich Christina Pagnoncini die Leitung mit Stefan Leuthold in Form eines Co-Präsidiums. Die ganz hohen Posten belegen allerdings meist die männlichen Kollegen.

Gruppe soll zum Politisieren ermutigen

Frauengruppen wollen in erster Linie Frauen in der Politik fördern. Innerhalb der CVP, SP sowie der grünen Partei gibt es sie bereits. Bei der letzten Mitgliederversammlung der GLP Thurgau gaben Celina Hug und Melanie Hohl bekannt, neu eine Frauengruppe gegründet zu haben.

Die 23-jährige Celina Hug ist selbst erst seit kurzem in der Politik, «und das nicht, weil ich mich nicht interessiert hätte», sondern weil sie Bedenken hatte, ob sie als junge Frau in einer Partei überhaupt Gehör finden würde. Die Realität zeigte ihr ein anderes Bild. Sie sei sehr herzlich bei den Grünliberalen aufgenommen worden. Hug glaubt, dass es vielen Frauen wie ihr ginge.

Corona verhindert vorerst die Treffen

Als Mediamatikerin arbeitet sie in einer männerdominierten Branche und kennt das Gefühl, sich stets beweisen zu müssen. Daran möchte sie etwas ändern. Sie will andere Frauen ermutigen, den Schritt in die Politik zu wagen. Dabei ginge es nicht unbedingt um eine Parteimitgliedschaft bei der GLP. In lockerer Runde ohne feste Themen sollen alle sechs Wochen Treffen stattfinden – wobei Corona dem Start vorerst einen Strich durch die Rechnung macht.

Auch die Grünen Frauen Thurgau gibt es noch nicht lange: seit März 2019. Heidi Heine steht ihnen gemeinsam mit Brigitta Engeli vor. Die Grünen hätten seit ihrem Bestehen eine vergleichsweise hohe Frauenquote gehabt. Dass es nun dennoch solch eine Gruppe gibt, spiegelt wider, dass selbst bei einer Partei wie den Grünen noch mehr für die Frauen getan werden muss. Heine sagt:

Heidi Heine, Grüne Thurgau. Bild: PD

«Anfänglich gab es vereinzelte Stimmen, die befürchteten, dass eine Frauengruppe eine trennende Kraft innerhalb der Partei sein könnte.»

«Ich denke, dass die Bedenken in der Zwischenzeit verflogen sind, da wir zwar etwas mehr die Frauenthemen einbringen, aber grundsätzlich genau gleich wie eh und je gemeinsam politisieren.»

Ziele sind bis heute unverändert

Die längste Tradition im Thurgau haben die CVP-Frauen. Bereits Anfang der 1980er bildete sich eine kleine Gruppe rund um Gleichstellungsthemen. 1986 startete der Verein offiziell. «Eigentlich sollte es ihn gar nicht mehr brauchen», findet Anne Varenne, die Präsidentin. Doch seit 1989 würden immer die gleichen Ziele formuliert, «diese überprüfen wir jedes Jahr aufs Neue.»

Bis heute gebe es keine Lohngleichheit, und der Geschlechteranteil im Parlament sei noch nicht gleich. Des Weiteren fördern und vernetzen die CVP Frauen politisch interessierte Frauen auch parteiübergreifend. Vielen fehle schlicht die Zeit für politische Arbeit, was nicht am Interesse liege, sondern an der mangelnden Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Anne Varenne, CVP. Bild:PD

«Hier muss es Fortschritte geben. Im Thurgau gibt es viele Männer, die Teilzeit arbeiten würden, wenn es ihnen seitens des Arbeitgebers ermöglicht würde.»

Bei den Sozialdemokraten setzen sich die SP Frauen seit 1993 für Gleichstellung und feministische Themen ein oder unterstützen Frauen bei der Kandidatur für politische Ämter.

Keine Fraubengruppen bei FDP und SVP

Die SVP und FDP im Thurgau finden eine Frauengruppe überflüssig. Per Mitte 2019 haben sich die FDP Frauen im Thurgau aufgelöst. «Wir Frauen müssen uns in die gemischte Gesellschaft begeben, wenn wir etwas bewegen wollen», sagt Martina Pfiffner Müller.

Martina Pfiffner Müller, FDP Bild: PD

Die Vize-Präsidentin der FDP Thurgau verstehe allerdings Frauen, die vor bald 50 Jahren um ihre Rechte hätten kämpfen mussten und daher Frauengruppierungen gegründet hätten. In ihrer Partei stünden Männer und Frauen auf einer Ebene, und der weibliche Blick auf die Themen sei durch Frauen in Schlüsselpositionen gewährleistet.

Judith Ricklin, Vize-Präsidentin der SVP Thurgau, sieht das ähnlich. Sie selbst habe sich anfangs überlegt, ob eine Frauengruppe innerhalb ihrer Partei sinnvoll wäre. «Wir sind in der SVP Thurgau aber gut aufgestellt.» Um Frauenförderung kümmere sich eine Kommission im Rahmen der Personalplanung.

«Wir haben bereits starke Frauen in guten Positionen, und wenn ein Posten frei wird, werden Frauen berücksichtigt.»

Judith Ricklin, SVP Bild: PD

Letztlich müssten alle – Frauen und Männer – gemeinsam an einem Strick ziehen. «Unsere Anliegen werden in der Partei gehört, und wenn es je Bedarf gäbe, könnten wir auch in losem Rahmen die Köpfe zusammenstecken», so Ricklin. Eine extra Gruppe koste letztlich wieder personelle Ressourcen, Zeit und Geld. Dafür besuchte sie bereits öfters die parteiübergreifenden Veranstaltungen der Frauengruppe der CVP Thurgau.