Gilt auch für Werkbetriebe Frauenfeld: Klimanotstand ist Chance für kommunale Energieversorger

Blick ins Areal der Werkbetriebe Frauenfeld. (Bild: Reto Martin)

Frauenfelder Werkbetriebe wollen sich ökologisch und ökonomisch beteiligen

Die per Motion geforderte Gewinnablieferung der Werkbetriebe ist vom Tisch. Über die Steuerung der Tarife wollen die Werke zukünftig weniger Gewinn schreiben. Das vorhandene Geld will man in die Infrastruktur und in Beteiligungen investieren.