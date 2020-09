Gewinn von fast einer halben Million Franken: Pfyn ruft die Stimmberechtigten für die Rechnung 2019 an die Urne Die Rechnung der Gemeinde Pfyn schliesst mit einem satten Gewinn ab, deutlich höher als budgetiert. Wegen Corona entscheidet das Stimmvolk darüber an der Urne und nicht an der Gemeindeversammlung. 14.09.2020, 16.40 Uhr

Ein Rapsfeld bei Pfyn. Bild: Susann Basler, Mai 2009

(sko) Als sehr erfreulich: So fasst Gemeindepräsidentin Jacqueline Müller den Abschluss der Rechnung 2019 der Gemeinde Pfyn zusammen, worüber die Stimmberechtigten am 27. September pandemiebedingt an der Urne abstimmen werden.