Gewerbe «Lächerlich, einfach nur peinlich»: Gewerbeverein Frauenfeld wehrt sich gegen den Fachkräftemangel Knapp 40 Unternehmer haben sich am Dienstagmittag im neuen Athletics-Center zu «Trends am Mittag» getroffen. Personalberater Jörg Buckmann gab Tipps im Kampf um die besten Arbeitnehmer. Samuel Koch 04.05.2022, 14.00 Uhr

Personalberater Jörg Buckmann zerpflückt während seines Referats die Websites der Unternehmer, gibt ihnen aber auch wertvolle Tipps. Bild: Samuel Koch

Hungernd sitzen knapp 40 Personen auf einfachsten Turnbänkli im neuen Athletics-Center auf der Kleinen Allmend, reissen sich aber tadellos zusammen. Denn der Referent von «Trends am Mittag», dem Anlass des Gewerbevereins Region Frauenfeld, am Dienstagmittag hat es in sich und vertreibt Hunger und Unbequemlichkeit.