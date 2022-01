Region Frauenfeld: Langfristige Perspektiven gegen Hausarztmangel

Gesundheitswesen «Medizinische Grundversorgung vor Herausforderungen»: Hausärzte in Müllheim, Matzingen und Felben-Wellhausen sehen aber auch Chancen Wer einen Hausarzt in der Region Frauenfeld hat, darf sich glücklich schätzen. Die Statistik zeigt, dass in den kommenden Jahren viele Hausärzte pensioniert werden. In Müllheim, Matzingen und Felben-Wellhausen gibt es langfristige Perspektiven. Manuela Olgiati 19.01.2022, 05.15 Uhr

Während einer Konsultation bei einem Hausarzt. Bild: Keystone/

Christian Beutler

«Mangels Nachfolge müssen viele Arztpraxen schliessen.» Das sagt Alex Steinacher, Facharzt FMH für Allgemeine Innere Medizin am Ärztezentrum Müllheim. Die Situation könnte sich weiter zuspitzen, denn in den kommenden Jahren erreichen viele Hausärzte das Pensionsalter, nicht nur in der Region Frauenfeld. Steinacher sagt:

«Das stellt die medizinische Versorgungsstruktur vor Herausforderungen.»

Alex Steinacher, Mitinhaber des Ärztezentrum Müllheim AG. Bild: Manuela Olgiati

Eine Gruppenpraxis mit mehreren Ärztinnen und Ärzten kann eine qualitativ hochwertige Rundumbetreuung anbieten mit breitem medizinischem Angebot, erweiterten Öffnungszeiten und sichergestellter Ferienvertretung. «Die Arbeit verteilen wir auf mehrere Schultern. Unsere Ärzte garantieren eine Stellvertretung und wir tauschen uns aus», sagt Steinacher.

Hohe Belastung auf mehrere Schultern verteilen

Der Mitinhaber des Ärztezentrums Müllheim arbeitet mit fünf weiteren Fachärzten für Hausarzt- und Familienmedizin sowie einem Praxisteam zusammen in den Hinteren Gärten 8 in Müllheim. Die Praxis engagiert sich auch in der Ausbildung von jungen Ärztinnen und Ärzten. Im Sommer 1999 hat Steinacher die Praxis von seinem Vorgänger übernommen. Zuerst führte er sie alleine, später kam seine Ehefrau Carmen Steinacher, ebenfalls Ärztin der Allgemeinen Inneren Medizin, hinzu. «Wir waren in Müllheim eine der ersten Praxen, die Ärztinnen und Ärzte als Unterstützung angestellt hatten», sagt Steinacher. Damals, um 2006, war dies noch eher eine Ausnahme. Bei der Gründung der AG 2014 war das nichts Besonderes mehr. Steinacher sagt:

«Da gab es dann schon einige andere Kolleginnen und Kollegen, die ähnlich aufgestellt waren.»

Umfangreiche medizinische Versorgung bietet auch das Schlossberg Ärztezentrum an seinem Hauptsitz in Frauenfeld und in seinen Satelliten Islikon und Matzingen. Mirjam Widmer, eine der diplomierten Ärztinnen in Matzingen, sagt: «Mir gefällt an meinem Beruf, dass ich mit Menschen zusammenarbeiten und damit das medizinische Fachwissen verbinden kann.» Widmer arbeitet seit Oktober 2020 in der Gemeinschaftspraxis in hellen, modernen Räumlichkeiten der Mühle Matzingen. Im Kollektiv sind die Wochenendeinsätze geregelt. Ressourcen zu schonen, bedeute auch, Teilzeit zu arbeiten. Widmer rät Patienten, bei einer erstmaligen Konsultation eine Medikamentenliste mitzubringen. Dies erleichtere die Arbeit im Praxisteam.

Mirjam Widmer, Ärztin im Ärztezentrum Schlossberg In der Mühle Matzingen. Bild: Manuela Olgiati

Auch Felben-Wellhausen bietet Leistungen rund um Gesundheit, Krankheit und Prävention. Die neue Hausärztin Johanna Litau aus Deutschland empfängt ihre Patienten im Ärztezentrum. Im Februar findet ein Praxisumzug ins neue Dorfzentrum statt. Litau setzt auf eine ganzheitliche, holistische Grundversorgung und hat ihre Fortbildungen für Ultraschall und Röntgen sowie mit Akupunktur, Homöopathie und Naturheilkunde ergänzt.

Im Sand verlaufen ist eine Anfrage in der Arztpraxis Diessenhofen. Ärztin Jeannette Bodmer verweist auf die derzeitige Überlastung und bittet um Verständnis, nicht auf Medienanfragen einzugehen.

Johanna Litau, Hausärztin im Ärztezentrum Felben-Wellhausen. Bild: Manuela Olgiati

Politische Fehlentscheide schwächen System

Viele Ärzte im Bezirk Frauenfeld werden in den kommenden Jahren pensioniert, und es fehlt an einer Nachfolge. Das gibt Anlass zur Sorge. Betroffen davon sind nicht nur ländliche Regionen. Gemeinden sind zwar zunehmend unterstützend tätig, doch es fehlt schlicht an Fachärzten. Der Müllheim Arzt Alex Steinacher sagt:

«Die Steuerung der Kostenentwicklung über Zielvorgaben und Globalbudgets ist kein Mittel zur Kostendämpfung.»

Einerseits müssten den Patienten medizinische Leistungen vorenthalten werden. Zum anderen führe ein Globalbudget zu einer Verschlechterung der Qualität und des Angebotes sowie zu einer weiteren Verstärkung des Fachkräftemangels. Deshalb rät Steinacher, «unserem hervorragenden Gesundheitssystem Sorge zu tragen und nicht durch politische Fehlentscheide weiter zu schwächen.»