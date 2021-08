ready4life ist ein nationales Projekt der Lungenliga und des Schweizer Instituts für Sucht- und Gesundheitsforschung und wurde in Zusammenarbeit mit Pathmate Technologies entwickelt. Das Projekt wird in der Schweiz, in Deutschland, Österreich und in Liechtenstein umgesetzt. Unterstützt von Gesundheitsförderung Schweiz und der Sanitas Stiftung. ready4life ist Teil des Kantonalen Programms «Gesundheitsförderung und Prävention 2021–2024» sowie des Kantonalen Tabakpräventionsprogramms 2021–2024 und wird durch die Lungenliga Thurgau sowie aus Mitteln des Alkoholzehntels des Kantons Thurgau mitfinanziert. (pd)