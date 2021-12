Das Dorfzentrum Felben-Wellhausen ist eingeweiht worden

Gesundheit «Wir freuen uns, die bis jetzt fehlenden Infrastrukturen anbieten zu können»: Der Schlüssel zum Dorfzentrum Felben-Wellhausen ist übergeben Was lange währt, wird endlich gut. Unter dem Motto könnte das Dorfzentrum Felben-Wellhausen stehen, das am Dienstag, 14. Dezember, acht Jahre und einen Tag nach dem Planungsstart eingeweiht wurde. Christof Lampart 14.12.2021, 16.45 Uhr

Das Dorfzentrum von aussen. Bild: Christof Lampart

Vor der traditionellen Schlüsselübergabe in der Dorfzentrum-Eingangshalle Felben-Wellhausens, hatten sich die geladenen Gäste schon auf Führungen durch die ganze Anlage begeben. So haben sie sich selbst ein Bild vom Fortschreiten der letzten Arbeiten verschaffen können. Viele Räume sind schon fertig, aber noch nicht möbliert. Andernorts, wie in der Kindertagesstätte Bärenhöhle, wurde gerade der letzte Feinschliff getätigt. Es scheint alles bereit zu sein, wenn in wenigen Wochen die Mieter einziehen, die Kinder kommen und das Ärzteteam seine ersten Patienten begrüsst.

Jörg Müller, Präsident Genossenschaft Dorfzentrum. Bild: Christof Lampart

Jörg Müller, Präsident der Genossenschaft Dorfzentrum Felben-Wellhausen, zeigte sich am Dienstagvormittag, dem 14. Dezember, sehr zufrieden mit dem Erreichten. Verfügt doch die Gemeinde nun über genügend Alters- und Pflegewohnungen, einer Kindertagesstätte, einer Physiotherapie und einer Arztpraxis. Es gibt ausserdem einen Bewegungs- und Begegnungspark sowie ein Restaurant. Müller sagt:

«Wir freuen uns, den Mietern moderne und schöne Räumlichkeiten zu übergeben und sind stolz darauf, dass wir mit diesen Räumlichkeiten die bis jetzt noch fehlenden Infrastrukturen in unserer Gemeinde anbieten können.»

Lob für die geleistete Arbeit bekam er auch von Gemeindepräsident Werner Künzler, der sagt: «Jörg ist stets vorangegangen und hat auch in schwierigen Zeiten dazu geschaut, dass alles gut herauskommt.»

Bärenhöhle, Demenzabteilung und Restaurant Das Dorfzentrum Felben-Wellhausen hat rund 25,6 Millionen Franken gekostet. Das Dorf erhält auf 4200 Quadratmetern in zentraler Lage einiges in Sachen Infrastruktur: 50 Pflegeplätze – verteilt auf Pflegezimmer, Pflegewohnungen (14 x 1,5-Zimmer-Wohnungen) und einer Demenzabteilung, ein öffentliches Restaurant, 15 altersgerechte Wohnungen (2,5- und 3,5-Zimmer), ein Ärztezentrum, eine Physiotherapie und die Kindertagesstätte Bärenhöhle. (chl)

Orte, um sich zu begegnen

Der Architekt des Dorfzentrums, Stephan Schwager, von der Speech Renespa AG aus Weinfelden, freut sich, dass man an der Ursprungsidee mit den zwei Innenhöfen festgehalten hat. Das trotz der längeren Planungszeit. Denn gerade die Innenhöfe sollten dazu beitragen, dass «viele Menschen sich im Freien aufhalten und begegnen.» Wichtig sei auch, dass der Innenbereich eine angenehme, wohnliche Atmosphäre erzeuge. So haben die allgemein zugänglichen Zonen wie der Eingangsbereich, das Restaurant oder der Aufenthaltsbereich im ersten Obergeschoss durch grosse Fenster einen direkten Bezug zum Aussenbereich. So haben die Bewohnerinnen und Bewohner einen guten Überblick, was sich in ihrem Dorfzentrum nicht nur innen, sondern auch aussen ereignet.

Schlüsselübergabe: Jörg Müller, Heike Schulz und Evelyn Hössli. Bild: Christof Lampart

Zu guter Letzt überreichte Schwager einen überdimensionierten Hausschlüssel an Jörg Müller, welcher diesen gleich an Heike Schulz, die Direktorin der Bethesda Alterszentren AG, weiterreichte. Doch auch bei ihr verweilte der riesige Schlüssel nur ganz kurz. Schulz übergab ihn an Evelyn Hössli, welche das Alterszentrum Dorfzentrum leiten wird und freudestrahlend verkündete, dass «der Schlüssel einen Ehrenplatz im Haus erhalten wird».