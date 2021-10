RS-Virus grassiert: Säuglinge liegen mit Atemnot im Spital

Gesundheit Säuglinge liegen mit Atemnot im Thurgauer Kinderspital – ein Erkältungsvirus schlägt heftig zu Das Thurgauer Kinderspital behandelt seit Mai Dutzende Kleinkinder mit verstopften Atemwegen. Das dafür verantwortliche RS-Virus tritt normalerweise erst ab November auf. Die gelockerten Coronamassnahmen dürften der Grund sein für die aussergewöhnlichen Ansteckungen. Der Chefarzt der Kinderklinik Münsterlingen blickt besorgt auf die kommende Grippesaison.

Silvan Meile Jetzt kommentieren 02.10.2021, 05.20 Uhr

Ein Bild aus ruhigeren Zeiten: Peter Gessler, Chefarzt der Thurgauer Kinderklinik, in der leeren Kinderintensivstation in Münsterlingen.

Donato Caspari,

12. Januar 2021

Die Kinderklinik in Münsterlingen hat derzeit keinen einzigen Coronapatienten. Sie hat ein anderes Problem: Seit Mai behandelte das Thurgauer Kinderspital rund 100 Kleinkinder, die sich mit dem Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV) angesteckt haben. An diesem Virus erkranken vor allem Säuglinge schwer, während ältere Kinder meistens nur einen Schnupfen verspüren.

Den Babys kann eine Infektion jedoch die Atemwege verstopfen, eine Atemnot hervorrufen. Sie benötigen deshalb Hilfe im Spital, müssen gegebenenfalls mit Sauerstoff versorgt und rund um die Uhr überwacht werden. «Etwa die Hälfte dieser Kinder braucht eine künstliche Unterstützung der Atmung», sagt Peter Gessler, Chefarzt des Thurgauer Kinderspitals.

Banger Blick auf den Start der Virensaison

Dass sich Säuglinge mit dem RS-Virus anstecken und in der Kinderklinik behandelt werden müssen, ist nichts Aussergewöhnliches. Speziell ist aber einerseits die grosse Anzahl von 100 Fällen in den vergangenen fünf Monaten im Thurgau. Anderseits bereitet der Zeitpunkt den Medizinern Kopfzerbrechen.

Ein Intensivbett in der Kinderklinik in Münsterlingen.

Bild: Donato Caspari

Das RS-Virus tritt gewöhnlich saisonal auf, von November bis April. «In einem durchschnittlichen Winter behandeln wir aufgrund dieses Virus im Kanton Thurgau rund 20 bis 30 Kinder», sagt Chefarzt Gessler. Derzeit liegen aber permanent zwischen zwei bis fünf Kinder nach einer RSV-Ansteckung während einiger Tage in der Klinik in Münsterlingen. Und die Saison des Virus hat noch gar nicht begonnen. Gessler sagt:

«Das haben wir so noch nie erlebt. Wir Kinderärzte sind besorgt.»

Mit der Grippesaison könnte Chaos ausbrechen.



Mit ersten Coronalockerungen kamen die RS-Viren

Mit Masken und Abstandstandhalten wurde zur Pandemiebekämpfung nicht nur das Coronavirus eingedämmt. Damit sind auch grippale Infekte oder die Grippe aufgehalten worden – und eben das RS-Virus. Ein Artikel der Ärztezeitschrift «Swiss Medical Weekly» zeigt eindrücklich auf, wie dieses Virus im vergangenen Winter praktisch inexistent war, obwohl es sonst ausnahmslos während der kalten Jahreszeit auftritt, jedes zweite Jahr verstärkt.

Mit den ersten Corona-Lockerungsschritten im vergangenen April stiegen dann aber plötzlich die RSV-Infektionen an, was schliesslich zu den schweren Verläufen bei Säuglingen führte. Diesen Effekt beobachten die Ärzte auch in anderen Ländern. Dass in der Schweiz die Kurve an Infektionen bereits lange vor der gewohnten Ansteckungssaison im Herbst steil nach oben zeigt, ist nicht nur für Peter Gessler besonders besorgniserregend. Hinzu kommt die Ungewissheit, wie sich die Grippe in den nächsten Monaten zeigen wird.



Kinderärzte sind gegen Coronamassnahmen an der Primarschule

Auch der Blick auf die Volksschule vermag den Chefarzt der Thurgauer Kinderklinik nicht erfreuen. Er äussert sich kritisch zu den Plänen des kantonalen Erziehungsdepartements. Nach den Herbstferien werden auch an der Thurgauer Volksschule während Wochen vorsorgliche und regelmässige Coronatests bei den Schülerinnen und Schülern durchgeführt. Dadurch dürften vermehrt ganze Klassen in Quarantäne geschickt werden.

Das stört Peter Gessler. Er findet diese Massnahmen bei Kindern unter zwölf Jahren medizinisch nicht gerechtfertigt. Damit ist er auf der Linie des Verbands der Kinderärzte und der Fachgesellschaft Pädiatrie Schweiz. Demnach sollen Tests, Masken und Quarantäne an den Schulen «auf ein unerlässliches Minimum reduziert» werden, wie sie in einer Mitteilung schreiben. Denn die Krankheitslast für Kinder sei bei Covid-19 geringer als bei einer Grippe oder RSV. Gessler sagt:

«Wir sehen mit der Delta-Variante bei Kindern nur leichte Verläufe.»

Seit Ausbruch der Pandemie habe im Thurgau nur ein einziges Kind unter zwölf Jahren mit einem schweren Verlauf in der Kinderklinik behandelt werden müssen. Ausserdem weise der Pandemieverlauf darauf hin, dass die Übertragungen von den Eltern zu den Kindern stattfinden, nicht umgekehrt. Deshalb soll die Schule möglichst ausgeklammert werden. Peter Gessler:

«Wir führen sonst Massnahmen an jenen durch, die nicht von der Pandemie betroffen sind.»

Das erweise sich sogar als kontraproduktiv. Denn vor allem Quarantäneanordnungen würden den Schulbetrieb behindern und setzten den Kindern zu, was sich etwa in vermehrten Depressionen widerspiegle. Statt den Alltag der Kinder mit Massnahmen einzuschränken, sollen besser die Erwachsenen die Verantwortung in dieser Pandemie noch stärker wahrnehmen.

«Es führt ein einziger Weg aus dieser Pandemie: die Impfung.»