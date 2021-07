Gesundheit Laufrad statt Rollator: Die Revolution für Menschen mit Geheinschränkung? Niklaus Soltermann möchte das Laufrad für Erwachsene aus Deutschland in die Schweiz bringen. Er sieht in dieser Erfindung nicht nur eine Alternative für Menschen mit Geheinschränkungen, sondern auch ein ideales Fortbewegungsmittel für Mütter. Robin Bernhardsgrütter 26.07.2021, 05.30 Uhr

Niklaus Soltermann ist von der Funktionalität des Laufrads «Sollso» überzeugt.



Laufräder für Kinder gibt es schon sehr lange. Doch Niklaus Soltermann möchte diese Laufräder auch für Erwachsene mit Einschränkungen nutzen. Das Laufrad für Erwachsene funktioniert gleich wie ein Laufrad für Kinder – einfach in gross. Das Rad hat eine Vorder- und Hinterbremse und der Fahrer bewegt sich mit den Füssen fort.

Niklaus Soltermann aus Illighausen demonstriert das Laufrad «Sollso».



Erfindung aus Deutschland

Die Idee stammt ursprünglich aus Deutschland. Albrecht Schnitzer, ein älterer Herr aus Hamburg, der Mühe hatte zu gehen, entwickelte das Laufrad für Erwachsene. Er entfernte alle für das Gehen nicht notwendigen Teile, wie die Pedalen, Kette und Ritzel, von einem Fahrrad. So entstanden seine «Sollso»-Fahrräder.

Niklaus Soltermann

In Deutschland ist das Projekt mit über 200 verkauften Laufräder in diesem Jahr erfolgreich angelaufen. Dieses Erfolgsprojekt möchte jetzt Niklaus Soltermann aus Illighausen in die Schweiz bringen. Niklaus Soltermann sagt:

«Ich habe eine deutsche Fernsehsendung gesehen, in welcher das Sollso-Rad vorgestellt wurde. Ich war sofort begeistert.»

Der Erfinder des Laufrades für Erwachsene, Albrecht Schnitzer, ist selber 85 Jahre alt. Für ihn ist der Rollator eine Fehlkonstruktion. Im «Hamburger Wochenblatt» sagte er über den Rollator: «Ich lehne es ab, in krummer Haltung über einen Rollator gebeugt herumlaufen. Ein Rollator ist für mich ein Sinnbild des Verfalls, ein ergometrisches Unglück, eine Fehlkonstruktion. Auf dem Laufrad dagegen sitze ich vollkommen aufrecht.»

Nun möchte Soltermann diese Idee in die Schweiz holen. Und der pensionierte Hobbywinzer hat auch schon erste Abnehmer gefunden. «Reha Kliniken im Kanton Thurgau und in Bern möchten das Laufrad gerne ausprobieren», so der Illighauser. Das solle aber erst der Anfang sein.

Das Laufrad ist leicht und lässt sich gut verstauen.



Ein Laufrad für Menschen mit Geheinschränkung und Mütter

Das «Sollso»-Rad soll nicht nur für Menschen mit Geheinschränkung sein, sondern auch für Mütter. «Sie sind dann gleich schnell unterwegs wie ihre Kinder. Das macht viel mehr Spass als einfach hinterherzulaufen», erklärt Soltermann.

Das Laufrad für Erwachsene ist in der Schweiz noch eher unbekannt. Es soll aber eine Alternative zum Rollator werden. Eine Website oder ein richtiger Vertrieb existiert momentan noch nicht, die Idee steckt also noch in den Kinderschuhen. Das soll sich bald ändern. Die Website werde gerade angepasst, sodass Schweizer die Laufräder schnell finden. Ebenso werde der Shop momentan für das Schweizer Bedürfnis aufgefrischt.

Blick auf die Hinterbremse am Carbonrahmen.

Im Moment gebe es aber noch Lieferprobleme mit den Carbonrahmen der Laufräder. «Der Stau im Suez-Kanal und neue Lieferkonditionen aus China stellen gewisse Probleme dar, die sich bis zum Weihnachtsgeschäft hinziehen könnten», so Soltermann. Die Räder seien aber auf dem Weg.

Zurzeit steht bei Niklaus Soltermann zu Hause ein solches Laufrad. Es ist grau und sieht tatsächlich aus wie ein vergrössertes Laufrad, dass man von Kindern kennt. Es ist mit 4,5 Kilo zudem federleicht und so auch für ältere Menschen gedacht.

Die Vorderbremse.

Und sollte das Laufrad einmal ein Problem haben, kann das ein Velomechaniker reparieren. Die Bestandteile sind gleich aufgebaut, wie bei einem normalen Fahrrad – es fehlen einfach einige Bestandteile.

Eine bezahlbare Alternative zum Rollator

«Es ist einfach eine gute Alternative, wenn man nicht mit dem Rollator herumlaufen möchte. Und mit 920 Franken bis zur Lieferung ist das Rad auch gut bezahlbar», sagt der pensionierte Illighauser. Auch österreichische Vertreter haben Interesse an dem «Sollso»-Rad.

Er möchte mit Mund-zu-Mund-Werbung die Möglichkeiten aufzeigen. «Viele pensionierte Leute sind auch wirklich begeistert von diesem Rad. Es ist eine super Alternative zum Rollator. Und man bleibt mit dem Rad mobil und fit.»

Das Laufrad sei aber so auch noch nicht fertig entwickelt. Der Erfinder Albrecht Schnitzer hat noch einige Ideen für das Laufrad. Vom Motor über ein Faltsystem für das Velo bis zu verschiedenen Modellen hat der Hamburger noch einige Visionen. Und diese sollen auch schon bald im Thurgau zu sehen sein.