Gesundheit «Frühzeitig handeln, bevor Aids ausbricht»: In der Nähe des Frauenfelder Bahnhofs steht eine neue HIV-Teststelle Passend zum Welt-Aids-Tag hat die Perspektive Thurgau am Mittwoch eine Teststelle für sexuell übertragbare Krankheiten eröffnet. Betroffene können sich dort anonym testen und beraten lassen. Kim Ariffin 02.12.2021, 16.30 Uhr

Laura Spiri ist Angebotsleiterin für die HIV-/STI-Präventation der Perspektive Thurgau. Bild: PD

Geschlechtskrankheiten sind nichts Schönes. 2012 übernahm die Aids-Hilfe Thurgau/Schaffhausen dieses Anliegen. Zuerst befand sich die Test- und Beratungsstelle für sexuelle Gesundheit der Perspektive Thurgau in Weinfelden und spezialisierte sich auf HIV und Syphilis. Im November letzten Jahres hat die Teststelle provisorisch an die Frauenfelder Oberstadtstrasse gewechselt.

Neuerdings besteht das Sortiment aus den sogenannten Big Five, den fünf häufigsten sexuell übertragbaren Krankheiten. Dazugekommen ist die Beratung zu Gonorrhoe, Chlamydien und Hepatitis B. Anlässlich des Welt-Aids-Tag ist am Mittwoch die neue Stelle eingeweiht worden, die ab sofort ihren festen Sitz in Frauenfeld hat. Der Auftrag wird vom Kanton finanziert, wobei das Epidemiengesetz die Grundlagen schafft. Laura Spiri, Angebotsleiterin HIV-/STI-Prävention der Perspektive Thurgau, sagt:

«Wir wollen Raum und Platz für diese Themen zu schaffen und das Fachgebiet weiterentwickeln.»

Die Kundinnen und Kunden werden mit Hilfe von Blutabnahmen sowie Abstrichen der Schleimhäute getestet. Dies geschieht entweder im analen, vaginalen oder urethralen Bereich. Die Tests werden zwar nicht von der Krankenkasse übernommen, sind aber günstig. Die Anonymität der Leute wird gewahrt. Anschliessend erfolgt eine persönliche Beratung zur sexuellen Gesundheit.

Auch Kondome und Vaginalcreme gehören zum Angebot

Zur Zielgruppe gehören vor allem Sexarbeitende und Personen, die mehrere Partnerinnen oder Partner haben. Auch homosexuelle Männer werden spezifisch für risikoarmen Sex beraten. Die Perspektive Thurgau verteilt nebst Medikamenten auch Schutzmittel wie Kondome oder Vaginalcreme.

An der Teststelle in Frauenfeld werden die Patientinnen und Patienten nach den fünf häufigsten sexuell übertragbaren Krankheiten getestet. Bild: Kim Ariffin

Gonorrhoe und Syphilis werden bakteriell übertragen und können mit Medikamenten behandelt werden, jedoch kann man sich nach der Heilung erneut anstecken. HIV galt vor 40 Jahren als unheilbar, heutzutage ist es mit Medikamenten behandelbar. Spiri erklärt:

«Leute, die HIV-positiv getestet sind, sollen frühzeitig behandelt werden, um zu verhindern, dass Aids ausbricht.»

Bei regelmässiger Behandlung können die Betroffenen ihr Sexleben geschützt weiterführen. Syphilis sei hingegen schwieriger zu behandeln. In solchen Fällen verweist die Perspektive Thurgau betroffene Person an die Infektiologie in Münsterlingen.