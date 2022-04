150 Patienten pro Tag: Spital Thurgau eröffnet neue Abteilung

Gesundheit 150 Patienten pro Tag: Spital Thurgau eröffnet neue stationäre Abteilung Ein weiterer Meilenstein für den Spitalneubau: Während die neue Bettenstation vor 26 Monaten eröffnet wurde, nimmt nun auch der ambulante Bereich seinen Betrieb auf. Völlig getrennt vom stationären Bereich werden künftig neue Arbeitsplätze entstehen. Christoph Heer 28.04.2022, 16.59 Uhr

Die Eröffnungsfeier des Spitalneubaus Horizont am Kantonsspital Frauenfeld. Belinda Schmid

Die Freude ist gross, gar riesig, als am Mittwochabend die geladenen Gäste zur Einweihung des dritten Bauabschnitts heranströmen. Man ist sich bewusst, dass der Spitalneubau immer mehr Formen annimmt, dies insbesondere im inneren Bereich. «Es ist wahrlich ein Freudentag heute», sagt Spital-Thurgau-CEO Marc Kohler.

Am 23. Mai öffnet das «Interdisziplinäre Ambulatorium (IdA)» im Kantonsspital Frauenfeld erstmals seine Türen. Das neue Ambulatorium wird durch die interdisziplinäre Nutzung der bisher selbstständig arbeitenden Kliniken Synergien ermöglichen. Sämtliche Sprechstunden, prä- und poststationären Untersuchungen und Behandlungen der Chirurgie, der Orthopädie, der Hand- und Plastischen Chirurgie, der Anästhesie und der Hals-, Nasen, Ohren- sowie der Zahnärzte werden zukünftig in diesen Räumen stattfinden. Rund 150 Patientinnen und Patienten werden pro Tag in den 15 neuen Untersuchungszimmern untersucht und behandelt.

Vom Haus Ara in den Horizont

Die involvierten Kliniken befinden sich derzeit in einer intensiven Umzugsplanung vom Haus Ara ins Erdgeschoss des Hauptgebäudes. Der Umzug wird am Wochenende vom 21. und 22. Mai stattfinden. Das neue Ambulatorium bietet kurze Wege für die Patientinnen und Patienten, da sich unter anderem die Radiologie in unmittelbarer Nähe befindet.

Carlo Parolari, VR-Präsident der Spital Thurgau AG. Belinda Schmid

Zeitgleich wird die sich direkt vor dem IdA befindende zentrale Patientenaufnahme vollumfänglich in Betrieb genommen. Diese Zentralisierung bietet den Vorteil, dass die Orientierung für Patientinnen und Patienten deutlich vereinfacht wird und führt zu einer einheitlichen und qualitativ verbesserten Abfrage und Pflege von Patientendaten. «Wir befinden uns im Endspurt. Doch sind wir uns auch bewusst, dass die letzten Schritte eines solchen Grossprojektes die schwierigsten sind. Wir sind im zeitlichen und budgetierten Plan und hoffen, dass dies so bleibt», sagt Carlo Parolari, VR-Präsident der Spital Thurgau AG.

Und Regierungsrat Urs Martin weiss, dass das Projekt zwei turbulente Jahre hinter sich hat, will jedoch nach vorne schauen.

Urs Martin, Gesundheitsdirektor des Kantons Thurgau. Belinda Schmid

«Mit der Inbetriebnahme des ambulanten Bereichs werden auch Arbeitsplätze geschaffen, schlussendlich bin ich einfach nur stolz, was hier realisiert wurde – und noch entstehen wird.»

In Gruppen aufgeteilt erhaschen die geladenen Gäste einen ersten Einblick in die neuen Räumlichkeiten. Noch fehlen Abdeckungen und weitere kleinere Details, doch zur Inbetriebnahme in gut drei Wochen wird alles bereit sein für Patienten, welche sich mittlerweile auch von weit ennet der Thurgauer Kantonsgrenze hier im Horizont auskurieren.