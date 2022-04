Frauenfelder TKB-Fitnesspark steht kurz vor der Eröffnung

Gesund «Fit 21»: Trainieren an der frischen Luft auf dem Frauenfelder Fitnesspark Die Thurgauer Kantonalbank (TKB) hat nun auch in Frauenfeld einen Fitnesspark errichtet. Der «Fit 21» wird am 23. April eröffnet. An der frischen Luft kann an Geräten trainiert und die Leistungen auch über Apps erfasst werden. 15.04.2022, 16.40 Uhr

Visualisierung: So soll es auf dem Frauenfelder TKB-Fitnesspark aussehen, wenn er dereinst in Betrieb ist. Bild: PD

Das Jubiläumsjahr der TKB im vergangenen Jahr stand im Zeichen der Bewegung. So realisierte die Bank in jedem Kantonsbezirk einen Fitnesspark in Zusammenarbeit mit den Standortgemeinden. Die «Fit 21» – so die Bezeichnung der Parks – in Weinfelden, Kreuzlingen und Sirnach sind bereits eröffnet worden.

Ab Samstag, 23. April, hat auch Frauenfeld einen Fitnesspark. Die Aussenanlage befindet sich auf der Sportanlage Kleine Allmend. Sie kann von montags bis freitags jeweils von 6 bis 22 Uhr und am Wochenende von 7 bis 22 Uhr kostenlos genutzt werden. Auf über 375 Quadratmetern kann an 15 Geräten Koordination, Ausdauer und Kraft trainiert werden. Bei jedem Gerät gibt es auf einer Tafel Hinweise, wie die Übungen korrekt durchgeführt und an das eigene Leistungsniveau angepasst werden können.

Trainingsunterstützung mit Anleitungen und Videos bietet auch eine kostenlose Fitness-App. Die Cardio-Geräte können mit gängigen Sport-Apps verbunden werden. Das Training auf dem «Fit 21» ist unabhängig vom Stand der körperlichen Fitness möglich. Neben den Trainingsgeräten ist die rollstuhlgängige Anlage mit einer Sitzbank ausgestattet, und an einem Trinkbrunnen können mitgebrachte Getränkeflaschen mit frischem Trinkwasser aufgefüllt werden. (red)

Die Frauenfelderinnen und Frauenfelder sind am 23. April zur Eröffnung von 11 bis 14 Uhr eingeladen. Der Park kann besichtigt werden, es gibt einer Aufführung der Turnfabrik, Verpflegungsmöglichkeiten und TKB-Maskottchen Eisbär Carlo verteilt Luftballons.