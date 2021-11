Semester der Bildschule Frauenfeld ging mit Werkschau zu Ende

Gestalterische Ausbildung Was die Kleinen geleistet haben: Bildschule Frauenfeld lud am Semesterende zur Werkschau 80 Bildschülerinnen und Bildschüler präsentierten ihren Eltern die Resultate des zu Ende gegangenen Semesters am Samstagvormittag an der gut besuchten Werkschau des Vereins. Manuela Olgiati 22.11.2021, 11.45 Uhr

An der Werkschau der Bildschule: Präsidentin Silvia Peters mit Vizepräsidentin Lisa Schwarz Parolari. Bild: Manuela Olgiati

Viel los war am Samstagvormittag in der Bildschule. Und für einmal waren nicht nur Kinder und Jugendliche da, sondern auch deren Eltern. An der Werkschau zeigten die 80 Bildschülerinnen und Bildschüler, was sie seit Ende August erarbeitet hatten. Die Semesterkurse sind beliebt. Präsidentin Silvia Peters freute sich: