Falschangaben: Der Thurgau fordert erste Härtefallgelder zurück

Geschummelt Thurgauer Firmen erschlichen sich mit falschen Angaben Corona-Härtefallgelder – der Kanton prüft Strafanzeigen Zu viel A-fonds-perdu-Gelder bezogen? Im Thurgau werden verdächtige Unternehmen unter die Lupe genommen. 16 Firmen sind den Kontrolleuren aufgrund von Falschangaben bereits ins Netz gegangen. Sie müssen zumindest einen Teil ihrer erhaltenen Härtefallgelder zurückzahlen. Und es droht ein Strafverfahren. Silvan Meile Jetzt kommentieren 12.04.2022, 05.00 Uhr

Jedes vierte Thurgauer Härtefallgesuch wird nachträglich nochmals genau kontrolliert. Bild: Getty

Beim Bezug von Corona-Hilfsgeldern haben einige Firmen geschummelt. Das zeigen die ersten Resultate der Überprüfungen rund um die ausbezahlten A-fonds-perdu-Gelder für Unternehmen im Thurgau. Bereits in mehreren Fällen hat das kantonale Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) nachträglich Falschangaben zu Umsatzzahlen oder Fixkosten in Gesuchen festgestellt, wodurch sich einzelne Firmen mehr Geld auszahlen liessen, als ihnen zustand.

Nun macht der Kanton Thurgau erste Ansprüche geltend. In 16 Fällen fordert er von Firmen zumindest einen Teil der ausbezahlten Hilfsgelder zurück. Die nachträgliche Korrektur ihrer Falschangaben führt zu einer Anpassung der ursprünglichen Härtefallbemessung.

Noch ist ungewiss, wie viele Anzeigen erstattet werden

«Der Kanton wird in der Folge Härtefallgelder in der Höhe von insgesamt 437'000 Franken zurückfordern und nötigenfalls den Rechtsweg beschreiten», schreibt das AWA am Montag in einer Mitteilung. Bei diesen Forderungen gelten die im geschäftlichen Alltag üblichen Zahlungsfristen, sagt Daniel Wessner, Leiter des Thurgauer Amtes für Wirtschaft und Arbeit. Ungewiss bleibt, wie oft dabei tatsächlich der juristische Weg eingeschlagen wird.

Daniel Wessner, Leiter des Thurgauer Amtes für Wirtschaft und Arbeit. Bild: Tobias Garcia

«Heute kann noch nicht gesagt werden, wie viele Betrugstatbestände zur Anzeige kommen», sagt Wessner. Die Grenze zwischen Falschangaben und strafrechtlich relevanten Tatbeständen verlaufe oft fliessend. Gegen wen schliesslich Strafanzeige eingereicht werde, entscheide der Härtefallrat. Dieser setze sich aus je einer Vertretung der Finanzverwaltung, der Steuerverwaltung und des Amtes für Wirtschaft und Arbeit zusammen.

Weitere Fälle werden folgen

Die 437'000 Franken, die der Thurgau nun zurückfordert, werden längst nicht alles sein. Im ersten Härtefallprogramm bis Herbst 2021 bezahlte der Kanton Thurgau an 748 Firmen Corona-Hilfsgelder in der Höhe von rund 95 Millionen Franken aus. Es musste möglichst unbürokratisch gehen, weil die Pandemie viele Unternehmen in eine prekäre finanzielle Lage brachte. «In erster Linie galt es, für schnelle Liquidität bei betroffenen Unternehmen zu sorgen», erklärt Daniel Wessner. Und er ergänzt:

«Mit einem gewissen Missbrauch mussten wir rechnen.»

Die nun bekanntgewordenen 16 Fällen dürften zahlenmässig noch ansteigen. Denn es sind erst 85 Nachkontrollen abgeschlossen worden.

Kontrolliert wird, wer aufgefallen ist

Der Thurgau startete bereits im vergangenen Jahr nach dem Abschluss des Härtefallprogramms I mit den Nachkontrollen. Dazu engagierte der Kanton externe Wirtschaftsprüfer von «Ernst & Young». «Vorgesehen ist die exakte Überprüfung von rund 25 Prozent der bewilligten 748 Gesuche; konkret betrifft es 189 risikobasierte Fälle», heisst es beim AWA.

Risikobasiert bedeutet, dass die Kontrollen nicht etwa zufällig stattfinden. Die Auswahlkriterien der zu prüfenden Fällen basieren auf Meldungen von Stellen wie der Steuerverwaltung, der Eidgenössischen Finanzkontrolle, dem Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) oder dem AWA-Rechtsdienst. Ausserdem seien bereits bei der damaligen Bearbeitung der Dossiers gewisse Kontrollvermerke für eine spätere vertiefte Überprüfung angebracht worden, etwa wegen auffälliger Finanzzahlen. Wessner sagt:

«Die Ausrichtung der Härtefallgelder war ein Spagat zwischen schneller und unbürokratischer Hilfe und der Vermeidung von Missbrauch von Steuergeldern.»

Aktuell ist aber noch nicht einmal die Hälfte der angestrebten 189 Kontrollen abgeschlossen. «Die Überprüfung von weiteren 104 auserwählten Dossiers ist gegenwärtig im Gange.» Weil die Kontrollen risikobasiert durchgeführt werden, ist Wessner nicht erstaunt, dass bisher bei 16 von 85 Fällen beziehungsweise in 19 Prozent der Kontrollen Unregelmässigkeiten festgestellt worden sind. «Bezogen auf die rund 750 bewilligten Gesuche, von denen nun ein Viertel exakt nachgeprüft wird, liegt die Zahl im Rahmen der Erwartungen.»

Die Fälle mit grossen Finanzvolumen sind noch ausstehend

Die ersten 85 abgeschlossenen Überprüfungen weisen ein Total an Härtefallzahlungen von 7,9 Millionen Franken auf. Bei den noch abzuschliessenden Kontrollen der 104 risikobasierten Fällen geht es um ein Finanzvolumen von rund 41,2 Millionen Franken.

Nicht zurückzahlbare Hilfsgelder konnten Unternehmen während des Härtefallprogramms I vom 1. November 2020 und bis Herbst 2021 beanspruchen, wenn sie während mindestens 40 Tagen aufgrund behördlich verordneter Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie ihren Betrieb schliessen mussten. Etwas mehr als die Hälfte der Anträge stammte gemäss Wessner aus der Gastronomie. Weitere Schwerpunkte bilden die Branchen Reisen- und Tourismus, Freizeitbereich, Detailhandel Non-Food und Event.

Bezugsberechtigt waren auch Leistungserbringer, die aufgrund der Covid-19-Massnahmen einen Umsatzrückgang von mindestens 40 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 2018 und 2019 erlitten haben.

Strafverfahren wegen Betrug bei Kurzarbeit Von März 2020 bis Herbst 2021 haben im Thurgau 4233 Firmen Kurzarbeit abgerechnet. Auch hier werden nachträgliche Kontrollen durchgeführt. «Bislang wurden rund zwei Dutzend Fälle verfolgt», sagt Wessner. Dabei sei es zu Rückforderungen und in einzelnen Fällen auch zu Strafanzeigen gekommen. Die Prüfungen seien auch hier noch im Gange. (sme)

