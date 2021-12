Frauenfeld hatte bis ins 19.Jahrhundert ein Siechenhaus

Geschichte Zum Schutz der Gesunden von der Stadt ausgeschlossen: Im Frauenfelder Siechenhaus herrschte Diskriminierung Vom 14 bis. 17. Jahrhundert war Frauenfeld vom Aussatz geplagt. Als Denkmal an diese dunklen Zeiten steht in der Stadt bis heute noch der sogenannte Siechenbrunnen an der westlichen Zürcherstrasse unweit des Kreuzplatzes. Markus Schär * 18.12.2021, 11.30 Uhr

Der Brunnen steht neben der Kreuzung Zürcherstrasse/Rebstrasse in Frauenfeld. Bild: Markus Schär

An der verkehrsreichen Zürcherstrasse beim Eingang zur Rebstrasse liegt neben der Bushaltestelle ein steinerner Koloss, umsäumt von einer auffälligen Standuhr, einem Grünhag und einer einladenden Sitzbank. Die Brunnensäule wirft das Wasser in die massiven Zwillingströge. Der Brunnen war hierher versetzt worden, als im Jahre 1842 auf der gegenüberliegenden Seite das düster gewordene Gebäudeensemble des sogenannten Siechenhauses ebenerdig werden musste. Es hatte in seiner letzten Zeit noch umherziehendem Volk gedient. Mit dem in beabsichtigter Distanz errichteten Siechenhaus an der Strasse nach Winterthur, heute ungefähr Zürcherstrasse 106, endete das Stadtgebiet. Das Siechenhaus war für die unheilbar an Lepra beziehungsweise Aussatz Erkrankten bestimmt. Angesteckte mussten ihr Haus, ihre Wohnung, ihre Angehörigen verlassen und ins Siechenhaus ziehen.

Eine Impfung gab es damals nicht. Daher war der Aufschrei wegen Diskriminierung verständlich. Die Krankheit aber war schicksalhaft anzunehmen. Auch andernorts verfügte die Obrigkeit die einzig mögliche Massnahme zum Schutz der Gesunden: die Internierung der Kranken in besonderen Häusern ausserhalb der Städte, in sogenannten Leprosorien. Es wird von Historikern die Auffassung vertreten, dass wegen dieser Absonderung später und bis heute bei uns die Lepra verschwunden sei.

20 Gulden ans Siechenhaus beizusteuern

Bild eines Aussätzigen aus der Kirche Maschwanden im Jahre 1506. Bild: PD

Allerdings war die Obrigkeit nicht allmächtig. Des Aussatzes Verdächtige hatten sich zuvor der Lepraschau durch Sachverständige zu stellen. Bis 1403 wurde diese im Thurgau im Augustiner-Chorherrenstift in Kreuzlingen durchgeführt. Dort gab es bereits im 13. Jahrhundert ein Siechenhaus. Auch vor der Altstadt in Winterthur stand ein Leprosenhaus. Frauenfeld meldete dagegen der Eidgenössischen Tagsatzung erst im Jahre 1540, dass es kein Siechenhaus hätte. Die Tagsatzung beschloss darauf, dass jeder Eidgenössische Stand ans Siechenhaus 20 Gulden beizusteuern hätte.

Die von der Stadt auf Distanz gehaltenen Erkrankten dürften aber wohl nicht gänzlich sich selbst überlassen worden sein. Sie mussten ja essen und trinken und blieben Menschen in psychosomatischer Not. Die Einbrüche der Epidemiewellen jedoch brachten die Menschen in Extremnöte. Dass beim Abbruch des Frauenfelder Siechenhauses auch der kleine Dachreiter mit seinem Glöcklein zu Boden ging, weist auf eine Kapelle hin – und damit auf jene spirituelle Dimensionen der versuchten Aussatzbewältigung.

Menschen litten seit Antike an Aussatz

Mit der Asylierung der Leprösen und deren Versorgung ging die Absicherung durch seelsorgerlichen Beistand einher. Die Fraumünsteräbtissin in Zürich beispielsweise, die aus dem Thurgau stammende Gisela von Spiegelberg, bestimmte vertraglich, dass ein Kaplan «zweimal in der Woche - dienstags und freitags - in der Kapelle die Messe lesen soll, ebenso wenn einer im Siechenhaus gestorben ist».

Schon in der römischen Antike litt die Menschheit am Aussatz. Eine Krankheitswelle schwappte zu Zeiten der Kreuzzüge aus dem Nahen Osten nach Westeuropa und grassierte auch im Thurgau. Bis zu den Pestzügen, die in den 1340er-Jahren einsetzten und in den Jahren 1611 und 1629 hierzulande ihren traurigen Höchststand erreichten, galt die Lepra als die Krankheit schlechthin.

* Der Autor dieses Artikels ist ehemaliger Pfarrer von Elgg und Lokalhistoriker.