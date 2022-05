Telefonmuseum Telephnica feiert 25-jähriges Bestehen verspätet

Geschichte «Wir wollen aktuell bleiben»: Seit 27 Jahren gibt es das Telefonmuseum Telephonica in Islikon Technisch, aber auch emotional: So präsentiert sich das Telefonmuseum Telephonica im Greuterhof in Islikon. Nach der Pandemie konnte das 25-jährige Bestehen gefeiert werden – wenn auch zwei Jahre zu spät. 18.05.2022, 16.05 Uhr

Museumsleiter Roger Pfister, Stiftungsratspräsident Fredy Neff und Marketingleiter Emil Sigg richten das grosse Ericsson-Modell zurecht. Bild: PD

Am Zürcher Sechseläuten von 1997 warb das Ericsson 1892, das erste Telefon-Tischgerät, in Form eines 5:1-Modells für die Telephonica. Das Telefonmuseum in Islikon wurde zwei Jahre zuvor eröffnet. Heute markiert das unübersehbare Stück Telefongeschichte den Eingang zu einer neugestalteten Präsentation von Kommunikationsgeräten aus vergangenen Zeiten.