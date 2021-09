Geschichte «Wenn Berge gebären, wird ein lächerliches Mäuslein geboren»: Warum der Thurgauer Landammann im Jahr 1800 einer Pfarrersfrau nachsprengte Eine historische Reise mit Pfarrer und Französischlehrer Conrad Maurer durch den Kanton Thurgau. Im Murgtal begegnet er den späteren Landammann Johann Morell, ein hartgesottener Aristokrat. Markus Schär* Jetzt kommentieren 07.09.2021, 04.20 Uhr

Porträt des Johann Morell (1759–1835). Bild: PD/Zentralbibliothek Zürich

«Ich gehöre zu den Leuten, die im Nachgenusse, den die Zurückerinnerung gibt, oft noch mehr Vergnügen finden als im Genusse selbst.» Das meint Johann Conrad Maurer (1771–1841) aus Schaffhausen, Pfarrer an der französischen Kirche und Französischlehrer am Gymnasium. Das 19-tägige Unternehmen zu Fuss und in der Kutsche beginnt am Wohnort, führt durch den untern Thurgau ins Appenzellerland, zurück ins Züribiet und wendet sich über das Weinland heimwärts.

An bekannten Orten wird Station gemacht, wo Maurer Zustände und Ereignisse vor 200 Jahren beschreibt:

«Eine kleine Spazierreise durch einige Gegenden der Cantone Thurgäw, Sentis und Zürich im Jahre 1800.»

Nachdem im Paradies der Rhein auf einer provisorischen Schiffbrücke überquert ist (die Rheinbrücke bei Schaffhausen war von den Franzosen auf ihrem Rückzug zerstört worden), die Höhen von Neunforn erreicht sind und der Pferde wegen ein Halt gemacht wird, in Uesslingen des Fährmanns Klagen wegen überrissener Pachtzinsen der Brüder in Ittingen wieder auftauchen, lässt er sich mit dem «Wagenschiff» über die Thur holpern.

Einkehr im reformierten «Hirschen» Frauenfeld

Bald ist Frauenfeld erreicht, jetzt, nach zwei Bränden, ein neu aufgebautes artiges Städtchen. Einkehr im reformierten «Hirschen» bei der katholischen Kirche, später für Zeitungsredaktion und Druckerei eingerichtet. Jetzt ist Franzosenzeit. Mittagessen in Gesellschaft zweier französischer Offiziere. Sie sind gänzlich von der Ausschliesslichkeit ihrer Muttersprache eingenommen.

Maurer aber bleibt – obwohl er Französischlehrer ist – stummer Zuhörer ihrer Konversation. Der Aufzählung ihrer militärischen Ruhmestaten folgt eine (unangebrachte) Belehrung über den Rheinfall und die Route dorthin. Der Gebildete greift darauf nach seinem mitgeführten Horazkommentar und liest:

«Parturient montes, nascetur ridiculus mus. Wenn Berge gebären, wird ein lächerliches Mäuslein geboren.»

Bei der Abfahrt von Frauenfeld durchs Murgtal kommt vor Wil ein Reiter an das Kutschenfenster gesprengt und lässt anhalten. Derzeit erweckt das Anhaltenmüssen auf der Strasse nicht die freudigste Ahnung. Jedoch das überraschte Gesicht von Maurers Frau und der Handschlag des Reiters wendet die Situation sogleich ins Gute.

Präsident der Thurgauer Verwaltungskammer

Johann Morell (1759–1835), Obersekretär, Präsident Thurgauer Verwaltungskammer, Ehrenbürger Frauenfelds, Mitglied des Grossen Rates und Landammann. Bild: PD/Zentralbibliothek Zürich

Es sei Herr Morell, ehemals ein ihr bekannter Sekretär in der Kanzlei in Andelfingen und nun Präsident der Verwaltungskammer des Kantons Thurgau. Er hatte eben im gleichen Wirtshaus in Frauenfeld gespiesen. Erst bei der Abfahrt sah er uns, betonte sie, die ihn von Kindheit auf in Andelfingen gekannt hatte. So trieb ihn seine Freundschaft, schnell ein Pferd satteln zu lassen und nachzureiten, um ihr seine Teilnahme zu bezeugen. Der freundschaftliche Herr vermehrt nun durch seinen Ritt das Vergnügen auf der Fahrt nach Wil. Johann Morell (1759–1835), als «hartgesottener Aristokrat» (Herdi, Geschichte Thurgau) bezeichnet, leitete im Thurgau den Grossen wie den Kleinen Rat und amtierte abwechselnd mit Joseph Anderwert als Landammann.

Ob er damals in der schnelllebigen Politik und bei diesem noch schnelleren Ausritt der Murg entlang seinen Biedermeierzopf, den er lange Zeit getragen, bereits abgeschnitten hatte und sich «zu einer minder verfänglichen Frisur bequemte», wird aus heutiger Sicht kaum mehr eindeutig feststellbar sein. Es konnte nur aus der Perspektive des erwähnten Kutschenfensters heraus realisiert werden.

* Der Autor dieses Artikels ist ehemaliger Elgger Pfarrer und Lokalhistoriker.