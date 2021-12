Vor 800 Jahren verstarb Gisela von Spiegelberg

Geschichte Nonnen warfen ihr ein «Gschleick» mit einem Kleriker vor: Die erste Thurgauer Äbtissin des Zürcher Fraumünsters Zum Tod von Gisela von Spiegelberg vor 800 Jahren, deren Leben in Lommis im Lauchetal begann und sich auch um den Spiegelhof in Frauenfeld drehte. Als erste von acht Thurgauerinnen leitete sie das Benediktinerinnenkloster zum Zürcher Fraumünster. Markus Schär * Jetzt kommentieren 06.12.2021, 04.10 Uhr

Ende des 15. Jahrhunderts: das Zürcher Fraumünster auf den Altarbildern von Hans Leu dem Älteren. Bild: PD/Wikipedia

Unweit nördlich der Piste, wo die Flieger der Moderne im heutigen Lommis abheben und landen, versteckt sich am bewaldeten Immenberg eine Burgstelle, einst hochadeliger Stammsitz derer von Spiegelberg. Die Burg ist verfallen und vor 200 Jahren mitsamt der Kapelle abgetragen worden. Auch in Frauenfeld über der Murg haben die Ritter von Spiegelberg ihren Namen hinterlassen, im Spiegelhof beim Holdertor.

Es ist jedoch eine ihrer Frauen, die in der Geschichtsschreibung weiterlebt: Gisela von Spiegelberg (um 1170 geboren, gestorben nach dem 7. Dezember 1221).

Verwaltungsaufgaben für königliche Besitztümer

Eine Magerwiese am Immenberg bei Stettfurt. Bild: Reto Martin

Es ist ungewöhnlich, dass man von einer Frau aus der Wende vom 12. zum 13. Jahrhundert Erlebtes und Bewirktes erfährt, mehr als nur blosse Orts- und Zeitangaben. Als erste von acht Thurgauer Äbtissinnen leitet sie in Zürich das Benediktinerinnenkloster Fraumünster. Zudem sind ihr von Friedrich II. Verwaltungsaufgaben für die königlichen Besitztümer anvertraut.

Damit wird sie auch Stadtherrin von Zürich.

Dem langjährigen Fraumünsterpfarrer und Historiker Peter Vogelsanger war nämlich aufgefallen, «dass für 200 Jahre die Fraumünster-Äbtissinnen nahezu ausschliesslich Thurgauerinnen waren, was zum Schluss führen könnte, jener Gau verfüge über ein spezielles religiöses Charisma. Was wiederum nicht ganz im Einklang steht mit dem realen Wesenszug des Thurgauers».

Nonnen protestierten vergeblich

Die Wahl Giselas von Spiegelberg zur Äbtissin geht aber nicht geräuschlos über die Bühne. Sie ist begleitet von heftigen Protesten einiger Nonnen, welche die Wahl nicht anerkennen. Sie seien zu dieser Wahl gar nicht zugelassen worden, andere monieren wegen weiterer, angeblich beschnittener Rechte.

Der heftigste Vorwurf jedoch: Gisela von Spiegelberg sei die Mutter mehrerer Kinder eines Klerikers.

Unter solchen Umständen mag der zuständige Bischof von Konstanz die Wahl nicht anerkennen. Die peinliche Angelegenheit gelangt nach Rom. Papst Honorius III. beauftragt eine Dreierkommission mit den Äbten von St. Gallen, Salem und Fischingen. Sie sollen die protestierenden Nonnen zum Gehorsam bewegen, andernfalls würden ihre Vorwürfe gerichtlich untersucht. Unbekannt bleibt, was aus der Sache geworden ist. Fakt ist, dass die Angefeindete das Amt als Äbtissin bis zu ihrem Tod ausübt.

Engagement für die Kranken im Spital

Die Kapelle St.Jakob an der Sihl vorne rechts: Das Bild zeigt die Schlacht bei St.Jakob an der Sihl während des Alten Zürichkriegs am 22. Juli 1443. Bild: PD/Wikipedia

Der «Tolggen im Reinheft» der Äbtissin wird durch ihr Engagement für die Kranken im Spital an der Sihl mehr als wettgemacht. Und mit einer besonderen Stiftung für die Leute, die dort wirken. Zweimal in der Woche soll zudem ein Kaplan in der Kapelle der «Siechen zu St.Jakob» die Messe lesen. Die Äbtissin zeigt Führungsstärke: Sie garantiert zwar dem Seelsorger bei den Aussätzigen ein gesichertes Einkommen und vermittelt ihm eine Wohnung auf dem Münsterhof. Aber sie verpflichtet ihn auch resolut: Im Fraumünster sind Altardienste zu leisten.

Und sollte er ungenügend arbeiten oder sich gar noch an einer anderen Pfarrkirche anstellen lassen, wird sie ihm den Lohn vorenthalten.

Gisela von Spiegelberg steht auch ihren klösterlichen Mitarbeitern vor. Dass sie stets auf ihre Kompetenzen achten sollte, beweist die Urkunde, worin der Statthalter des Königs Heinrich VII. den Zürcher Stadtrat ermahnt, die Äbtissin in ihren Rechten zu belassen, die niederen Beamten der Abtei (Bäcker, Koch, Zimmermann, Fischer und andere Offizialen) selbst zu ernennen.

Nach Gisela von Spiegelbergs Tod wird die zweite Thurgauerin, Adelheid von Murghart (auch Murkart) Äbtissin am Fraumünster, für nur zwei Jahre. Auch sie entstammt einem Freiherrengeschlecht, das in der Burg bei Frauenfeld residiert.

* Der Autor dieses Artikels ist ehemaliger Pfarrer von Elgg und Lokalhistoriker.

