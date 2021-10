Vor 450 Jahren bauen Thurgauer astronomische Uhr in Strassburg

Geschichte Monumentalwerk der Uhrmacherei: Vor 450 Jahren bauten ein Frauenfelder und zwei Diessenhofer Brüder in Strassburg die astronomische Uhr des Münsters Die Gesamtverantwortung für die 18 Meter hohe Uhr erhielt im Jahr 1571 der in Frauenfeld geborene Mathematiker Konrad Dasypodius. Für das Uhrwerk zeichneten die aus Diessenhofen stammenden Brüder Isaak und Josias Habrecht verantwortlich. Gerhard Braun* Jetzt kommentieren 08.10.2021, 04.30 Uhr

Die zweite astronomische Uhr im Strassburger Münster. Bild: Gerhard Braun

Hasenfratz: So lautete sein Taufname. Im Jahr 1571 war es. Da erhielt Konrad Dasypodius, eigentlich Hasenfratz, vom Magistrat der grossen Reichsstadt Strassburg den ehrenvollen Auftrag, die zweite astronomische Uhr im östlichen Querschiff des Strassburger Münsters zu konstruieren. Dasypodius war seit 1562 Professor der Mathematik an der Akademie in Strassburg. Dasypodius wurde 1531 in Frauenfeld geboren.

Im Jahr 1571 trafen die Uhrmacher Isaak und Josias Habrecht aus Schaffhausen, deren Vater Joachim aus Diessenhofen stammt, im Elsass ein und wurden, nachdem Dasypodius für die beiden gebürgt hatte, unter Vertrag genommen. Ihr Auftrag: die gigantische Mechanik dieser Uhr zu erfinden. Die Rahmung und figurenreiche Dekoration der ganzen Anlage oblag dem Schaffhauser Brüderpaar Tobias und Josias Stimmer.

Zeigt nebst Uhrzeit auch astronomische Aspekte an Eine astronomische Uhr ist eine mechanische Uhr, die ausser der Uhrzeit auch astronomische Sachverhalte wie die Lage von Sonne und Mond über dem Horizont und im Tierkreis, die Mondphasen und in seltenen Fällen auch die Stellungen der grossen Planeten am Himmel anzeigt. Astronomische Uhren wurden im späten Mittelalter zunächst im Innern von Kirchen aufgestellt. Einige ihrer meist handwerklichen Konstrukteure waren auch als Erfinder und Instrumentenbauer tätig. Ab der Renaissance wurden monumentale Uhren an Rathäusern, Stadttoren oder an Türmen angebracht. (red)

Von Dasypodius selber gibt es kein einziges Porträt

Über den Bau dieses mechanischen Wunderwerkes war man gut unterrichtet, weil Dasypodius darüber ausführlich berichtete. Zudem dokumentiert Tobias Stimmer die Uhr nach Fertigstellung im Juni 1574 in einem prachtvollen Holzschnitt. Von Dasypodius selber ist aber kein einziges Porträt erhalten.

Ein wichtiges Werk von Konrad Dasypodius: «Hypotyposes orbium coelestium congruentes cum tabulis Alfonsinis et Copernici seu etiam tabulis Prutenicis editae». Bild: PD

Bereits sein Vater Petrus Dasypodius – eigentlich Peter Hasenfratz – war eine Koryphäe in der klassischen Philologie und gab 1535 ein lateinisch-deutsches Wörterbuch heraus, ein sehr erfolgreiches Dictionarium, in dem er sich besonders in deutschen Neologismen hervortat, die heute noch gebraucht. Petrus Dasypodius wurde um 1490 in oder bei Frauenfeld geboren, war als Theologe und Lehrer in Frauenfeld und Zürich tätig, um dann in Strassburg als hochqualifizierter Lateinlehrer angestellt zu werden. Er war wie sein Sohn auch ein Humanist par excellence in dieser Epoche der elsässischen Renaissance.

Er hatte die komplette Kontrolle über sein Werk

Konrad Dasypodius wirkte als Mathematiker und Astronom, der insbesondere das Wissen der griechischen Mathematiker, allen voran Euklid, dem er mehrere Schriften widmete, in den Fokus rückte. Dank seiner genialen Fähigkeiten und der Gabe, sie auch pragmatisch anzuwenden, erhielt er den Auftrag zum Bau der zweiten astronomischen Uhr. 1578, vier Jahre nach ihrer Fertigstellung, verfasste er eine Aufklärungsschrift mit dem Titel «Warhafftige Außlegung des Astronomischen Uhrwercks zu Straßburg, der solches Astronomische Uhrwerck anfenglichs erfunden und angeben».

Tobias Stimmers Holzschnitt von 1574 der astronomischen Uhr. Bild: PD

Aus besagter Schrift geht hervor, dass er selbst die absolute Kontrolle über das Gesamtwerk hatte, «ein inspection zu haben zu diesem ganzen werck», also auch über das Schaffen der Brüder Habrecht, bei denen der deutlich ältere Bruder Isaak den technisch-mechanischen Part leitete. In dreijähriger Bauzeit schufen sie gemeinsam mit den Brüdern Stimmer und dem Breslauer Mathematiker David Wolkenstein eine 18 Meter hohe und acht Metern breite astronomische Uhr. Sie zählt zu den grössten der Welt. Man sah in ihr eines der sieben Wunder des Heiligen Römischen Reiches.

In acht Kapiteln stellte Dasypodius sie dar und begann mit der Inspektion der Dreikönigsuhr, wie die erste astronomische Uhr im Münster genannt wird. Nachdem der Bau der zweiten astronomischen Uhr, 1547 begonnen, kurz darauf ins Stocken geraten war, wurde erst 1571 an diesem Projekt weitergearbeitet. Dasypodius ahnte schon von vornherein, dass es sich um eine Herkulesarbeit handeln würde. In seiner Not zog er mit David Wolkenstein einen zweiten Mathematiker heran, um so eine doppelte Kontrolle der diffizilen mathematischen und physikalischen Aufgaben zu garantieren.

Gemälde mit mythologischen Szenen

Schon 1574 verewigte Tobias Stimmer die astronomische Uhr in einem Holzschnitt: ein monumentales Gesamtkunstwerk, bestehend aus dem mittleren Gebäude mit den Schauinstrumenten, dem linken Turm der Uhrgewichte und anderer Technik und dem rechten Treppenturm, der zur Wartung diente. Sie bestand aber auch aus den Gemälden und Dekorationen der Gehäuse mit mythologischen, religiösen Szenen und Allegorien aus der Hand der Stimmers.

Die zweite astronomische Uhr im Strassburger Münster. Bild: Gerhard Braun

Dank herausragender astronomischer Kenntnisse konnte Dasypodius eine perfekte Himmelssphäre konstruieren, die 48 Konstellationen mit insgesamt 1022 Sternen sowie die Bahnen der Sonne und des Mondes zeigte. Tobias Stimmer hätte alle Mühe gehabt, sie präzise auf den Himmelsglobus zu platzieren. Seitlich befanden sich die Tafeln mit Sonnen- und Mondfinsternissen, die Dasypodius für die nächsten 32 Jahre berechnet hatte. Darüber ein geozentrisches Astrolabium, den in Strassburg sichtbaren Himmel mit seinen Unterteilungen, den Sternen, dem Tierkreis und den Bahnen der Sonne und des Mondes sowie von fünf Planeten zeigend.

Ausser dem Sonnenzeiger mit den Stunden gibt es den Minutenanzeiger und ein Kalendarium der christlichen Feiertage. Das ganze Uhrwerk wird durch mehrere Figuren- und Spielautomaten zur Freude des Volkes vervollständigt, die ihrerseits mit einem ungeheuren Aufwand auf das Ganze des Uhrkunstwerks abgestimmt sein mussten.

Ein Denkmal für Habrecht-Familiendynastie

Ohne die besonderen Fähigkeiten der Gebrüder Habrecht – eine Glanzleistung der mechanischen Künste – wäre das nicht möglich gewesen, worüber Dasypodius treffend schrieb:

«Dieweil aus der Statt Schaffhausen burger und burgers Kinder daran gearbeitet haben, namlich Tobias und Josias Stimmer gebrueder beyde Maler, Isaac und Josias Habrecht gebrueder die Uhrenmacher, welchen ihr Rhuem und ehr billich gegeben soll werden, so vil ihnen für ihre gehabte fleyß muehe und arbeyt auch getreuer dienst einem jeden in seinem handwerck gebueret.»

Théodore Ungerer, selbst Münsteruhrmacher, Historiker und Vater des berühmten Cartoonisten Tomi Ungerer, hat 1925 in einer Schrift der Diessenhofer Familiendynastie Habrecht ein Denkmal gesetzt. Ungefähr 50 Uhrwerke schuf diese Uhrmacherfamilie; am Anfang stehen die Uhr von St.Johann und die Fronwagturmuhr des Vaters Joachim in Schaffhausen. Der Sohn Isaak hat ausser in Strassburg, wo er Bürger und Münsteruhrmacher wurde, auch in Ulm und Heilbronn an astronomischen Uhren gearbeitet. Er und sein gleichnamiger Sohn haben über Kometen und die Konstruktion von Armillarsphären geforscht und Bücher geschrieben. Die Astronomie war eine ihrer grossen Stärken.

Schaffhauser IWC hat eine Armbanduhr konstruiert

Wer hätte sich denken können, dass in der Schaffhauser Uhrenmanufaktur IWC im 21. Jahrhundert auch eine astronomische Uhr im Miniformat als tragbarer Chronometer entstehen würde? Über zehn Jahre Forschungsarbeit eines grossen Teams an Spezialisten und Wissenschaftern waren nötig, um als Ergebnis eine der genialsten Uhrenkonstruktionen zu schaffen, die mit mehreren Komplikationen, an erster Stelle die des Konstantkraft-Tourbillon, ausgestattet ist.

Die Strassburger Münsteruhr konnte und kann jeder Mensch erleben, seit dem 19. Jahrhundert in der Konstruktionsvariante von Jean-Baptiste Schwilgué – in ihr befinden sich immer noch Uhrenbauteile der Gebrüder Habrecht.

* Der Autor ist Historiker aus Süddeutschland.