Ein Tintenfass aus dem Klosterklo der Kartause Ittingen

Geschichte Hauptsache: Im Klosterklo – Archäologe Urs Leuzinger spricht über Tintenzeug aus der Kartause Ittingen, das aus Keramik ist Über Austernmehl und das böse Landesmuseum: Manch eine schöne Geschichte geht leicht zu Bruch, wenn man ein wenig genauer hinschaut. Insbesondere wenn das Thema tatsächlich Glas ist – wie es beim ersten Museumshäppli 2022 im Historischen Museum Thurgau in Frauenfeld der Fall war. Christof Lampart 28.01.2022, 16.45 Uhr

Glasiertes Tintenzeug aus einer Latrine der Kartause Ittingen. Bild: PD/Amt für Archäologie Thurgau

Er ist selten um ein Wort verlegen: Urs Leuzinger, Kurator des Archäologischen Museums Thurgau. Vielmehr ist der Archäologe mit einem rhetorischen Naturtalent gesegnet, das es ihm erlaubt, voreilig gemachte Bekanntgaben im Nachhinein so zu drehen, dass niemand wirklich den Lapsus bemerkt. Das kam ihm auch am Donnerstagmittag im Schloss Frauenfeld zugute, wo Leuzinger die diesjährige Museumshäppli-Reihe eröffnete. Er tat dies zum Thema «Ewiges Glas», legt doch das Historische Museum Thurgau im Jahr 2022 den Fokus darauf, unter anderem mit der Fensterkunst-Ausstellung «Glas & Gloria».

Von Rechenaufgaben bis zu Mohrenköpfen Dieses Jahr finden im Monatsrhythmus noch weitere Museumshäppli statt, die jeweils donnerstags um 12.30 Uhr im Schloss Frauenfeld über die Bühne gehen. Am 24. Februar geht es um «Rechnen im Diesseits und für das Jenseits». Dorothee Rippmann macht sich über die Kirche am Ende des Mittelalters Gedanken machen. In «Vom Fenster zum Glashimmel» (31. März) lässt Richard Nägeli 170 Jahre Pionierarbeit der Frauenfelder Stahlbaufirma Tuchschmid Revue passieren. Mit verbotenen Begriffen auf Schloss Frauenfeld beschäftigt sich Dominik Streif in «Von Mohrenköpfen und Mörikofer» (28 April). Die Kurzreferate sind kostenlos. (art) historisches-museum.tg.ch

Leuzinger hatte im Vorfeld auf dem Flyer ankündigen lassen, dass er ein gläsernes Tintenfass aus der Latrine des Kartäuserklosters Ittingen präsentieren werde. Wie es sich nun herausstellte, war tatsächlich ein Schreibset im klösterlichen Plumpsklo gefunden worden – doch war dieses aus Keramik und nicht aus Glas.

Urs Leuzinger, Kurator des Museums für Archäologie Thurgau. Bild: Christof Lampart

«Es ist immerhin glasiert.»

So rettete sich Leuzinger über die rhetorische Ziellinie. Die Entstehungszeit der ältesten Glasgegenstände im Thurgau datierte er aufs Jahr 1600 vor Christus zurück. Allerdings stammten die blauen Glasperlen, die im Grabungsort Arbon-Bleiche 2 zu Tage gefördert wurden, nicht aus der Gegend, sondern sie stellten Importe aus Oberitalien dar, welche einst über den Alpenhauptkamm hinweg eingetauscht worden waren.

Der Fluch der frühen Grabung

Die ältesten Glasgegenstände, die in der Region Frauenfeld bis dato gefunden wurden, waren die Glasringe aus den keltischen Frauengräbern aus dem 3./2. Jahrhundert vor Christus, die man Ende des 19. Jahrhunderts im Frauenfelder Langdorf ausgrub. Es war buchstäblich der Fluch der frühen Grabung. Denn wären die Gräber erst im Jahr 1911 entdeckt worden, also nach der Schaffung des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs, so hätten die vollständig erhaltenen bunten Glasarmringe dem Thurgau gehört. Doch so hielt das Landesmuseum in Zürich damals erfolgreich seine Hand auf die Funde – und hat diese bis zum heutigen Tag noch nicht davon weggezogen. Immerhin darf der Thurgau über die Objekte als ständige Leihgabe verfügen.

Tintenfässchen aus Glas, gefunden auf Schloss Arenenberg. Bild: PD/Museum für Archäologie Thurgau

Glas, so Leuzinger, sei zwar generell zerbrechlich, doch halte es sich in der Erde gut, weshalb man vor allem an «geschützten» Orten wie Gräbern viele fast makellose Glasobjekte finde, während man in den Überresten «normaler» historischer Siedlungen oft nur noch Scherben antreffe. Umso unerwarteter waren die Glasfunde, welche die Altertumsjäger bei den Thurgauer «Royals» machten. Denn was Offizielle auf dem Arenenberg einst als lauschige Nymphäen-Grotte der Öffentlichkeit präsentierte, entpuppte sich vor einigen Jahren als unterer Teil des kaiserlichen Plumpsklos. Und unter den Dingen, die damals den Weg nach unten nahmen, fanden die Archäologen auch einen Glasbehälter aus Paris, der ein weisses Pulver enthielt. «Es handelte sich um Austernmehl, was damals die Bewohnerinnen und Bewohner von Schloss Arenenberg wohl als Zahnpasta verwendet haben», so Urs Leuzinger.