Führung zum römischen Kastell Ad Fines in Pfyn

Geschichte Führung zur römischen Vergangenheit von Pfyn: Interessantes zum spätrömischen Kastell Ad Fines Beim Veranstaltungsprogramm «Auf der Römerstrasse durchs Jahr 2021» entlang der Römerstrasse Neckar-Alb-Aare wird auch dieses Jahr wieder Geschichte lebendig. Diesen Sonntag, 19. September, um 14 Uhr können Besucher in Pfyn spannende Fakten über das spätrömische Kastell Ad Fines erfahren. 15.09.2021, 11.35 Uhr

Die Gemeinde Pfyn mit dem spätrömischen Kastell. Bild: PD

Im Bereich des Städtli in Pfyn finden sich noch heute sichtbare Überreste der einst mächtigen spätantiken Festung, die hier kurz vor 300 n. Chr. errichtet wurde. Die Bezeichnung Ad Fines bedeutet an der Grenze und klingt noch im heutigen Ortsnamen Pfyn mit. Der Name bezieht sich nicht etwa auf die Reichsgrenze, sondern auf die Lage an der Grenze zwischen zwei Provinzen, nämlich der Provinz Maxima Sequanorum, auch Gallien genannt, im Westen und der Provinz Rätien im Osten. Nach 400 n. Chr. wurde das Kastell aufgegeben, die Ruinen waren aber stets sichtbar. Bernd Kekeritz führt kompetent und unterhaltsam durchs Städtli und erläutert die römischen Überreste. Ziemlich gut erhalten sind vor allem die Nord- und Südteile der Westmauer.