Das Diessenhofer Chorgestühl auf Wanderschaft

Ein Holzschnitzer aus Schaffhausen fertigt 1509/10 das mindestens 96-plätzige Chorgestühl aus Eichenholz an. Eine beachtliche Leistung angesichts des schwierigen Werkstoffs. 1892 finden sich Teile des Eichenholz-Riesenmöbels in Durham wieder. Heute stehen Bankreihen auch am ursprünglichen Ort: im ehemaligen Frauenkloster am Rhein.

Mathias Frei 30.07.2021, 17.30 Uhr