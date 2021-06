Frauenführung durch die Stadt Frauenfeld von Monika Mathis

Geschichte «Die Frauen haben viel dazu beigetragen, dass der Thurgau heute so ist, wie er ist»: Frauenorientierte Führung durch Frauenfeld Die erste öffentliche Frauenführung am Samstagnachmittag stiess auf regen Anklang. Monika Mathis erzählt von diversen Frauen, welche die Geschichte des Thurgaus geprägt haben. Claudia Koch 27.06.2021, 16.45 Uhr

Monika Mathis erzählte bei der Führung durch Frauenfeld von bedeutenden Frauen der letzten 200 Jahre. Bild: Claudia Koch

Pionierinnen, Kämpferinnen, Opfer. Mit diesen Eigenschaften lassen sich jene Frauen beschreiben, die Führerin Monika Mathis auf ihrem Rundgang durch die Frauenfelder Altstadt wieder aufleben lässt. Sie sagt:

«Die Frauen haben viel dazu beigetragen, dass der Thurgau heute so ist, wie er ist.»

Monika Mathis, Stadtführerin Bild: Claudia Koch

Deshalb sei es unwiderlegbar, dass die Thurgauer Frauen der letzten 200 Jahre in der kantonalen Geschichtsschreibung ihren festen Platz erhalten. Ausserdem ziert das Frauenfelder Wappen auch eine Frau: das Fräuli mit dem Leuli.

Vom Schloss mit Blick auf die Baliere berichtete Mathis über Marie Ammann, die «Schleife»-Marie, ein Frauenfelder Original. Sie hat das Restaurant Schleife geführt und an ihrem Stammtisch Politiker und Arbeiter vereinte. Ebenfalls in der Baliere lebte ein Opfer der damaligen Gesellschaft: Dorothea Dumelin-Greuter, die mit fünf Kindern von ihrem Mann sitzen gelassen wurde und die Gerberei weiterführte. Als sie, schwanger von ihrem norddeutschen Gesellen, die Scheidung einreichen will, wird sie des Ehebruchs bezichtigt und der Geselle des Landes verwiesen.

Kämpferin für fairen Handel

Eine Pionierin war Anna Walder, eine der ersten Berufsberaterinnen landesweit und die erste im Thurgau Anfang des 20. Jahrhunderts. Auslöser für ihr Engagement war der Besuch eines sozialen Fürsorge- und eines Instruktionskurses für Berufsberatung.

Als Kämpferin bezeichnete Mathis Ursula Brunner-Storz, deren Porträt im Zusammenhang mit der Ausstellung «Acht Frauen» der Frauenzentrale und des Frauenarchivs am evangelischen Kirchgemeindehaus hängt. Die Pfarrersfrau setzte sich Anfang der 80er-Jahre mit den Bananenfrauen für gerechten Handel ein.

Ein Unikum war Martha Haffter, eine Kunstmalerin, die in München und Paris Malerei studierte, im Thurgau jedoch lange Zeit unbeachtet blieb. Mathis erzählt:

«In Erinnerung blieb Haffter, da sie jeweils mit einem Kinderwagen vollgepackt mit Malutensilien unterwegs war.»