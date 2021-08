Der Pariser Tuileriensturm von 1792 fegte bis nach Frauenfeld

Geschichte Ein Stück Weltgeschichte in Frauenfeld: Als die Französische Revolution den Adel bis in den Thurgau trieb Der Tuileriensturm von 1792 fegte bis in den Thurgau: Der Adel der Grande Nation trieb es bis nach Frauenfeld in die Landvogtei Thurgau. Aber allzu bald wurde es der Oberschicht langweilig. Das führte zu Herzinfarkten auf dem Seerücken und Erbstreitigkeiten sowie zu unsittlichen Kontakten mit der Stadtbevölkerung. Markus Schär * 19.08.2021, 05.05 Uhr

Das Gemälde «La prise des Tuileries» von Jean Duplessis-Bertaux, 1793. Bild: PD

Weltgeschichte ist auch in Frauenfeld. Das kürzlich 200 Jahre alt gewordene Löwendenkmal steht zwar in Luzern, ist dort aber zum Tourismusmagneten geworden. Es erinnert an die Schweizer Söldner, die 1792 in Paris die Tuilerien, den Königspalast von Ludwig XVI., verteidigten und niedergemacht wurden. Daraufhin flohen die Angehörigen der verfolgten französischen Oberschicht ins Ausland, auch nach Frauenfeld.

Das Löwendenkmal in Luzern anlässlich der kürzlichen 200-Jahr-Gedenk- und Jubiläumsfeier am 10. August 2021. Bild: Philipp Schmidli (Keystone)

Das ruhige Städtchen an der Murg vermochte den französischen Flüchtlingen die gesuchten Unterkünfte anzubieten. Denn nach den beiden Stadtbränden Ende des 18. Jahrhunderts war in der Altstadt komfortabler Wohnraum entstanden, etwa das Luzernerhaus, das Bernerhaus oder das Gasthof zur Krone. Manche dieser repräsentativen Sitze dienten zwar vor allem den Abgesandten der Alten Orte. Da sie jedoch nur zeitweise hier abstiegen, eröffneten sich den Emigranten aus Frankreichs Oberschicht vorübergehend günstige Wohngelegenheiten.

Aus der Provence, Paris oder auch Besancon

Nach dem Tuileriensturm von 1792 ersuchten in Frauenfeld unter anderen der Graf von Gruel-Gruyere aus der Provence mit Familie, der Vicomte (Stellvertreter eines Grafen) von Boisse, Brigadegeneral aus Paris, oder auch der Vicomte und die Vicomtesse von Vezet aus Besancon um Aufnahme. Über ihr Leben in Frauenfeld gibt es verschiedene, auch kontroverse Nachrichten.

Ungeteilt bleibt die Ansicht, dass die Emigranten die Stille des Städtchens bald satt hatten.

Sie suchten daher anregende Kontakte mit den französischen Landsleuten in Konstanz, wohin zahlreiche Flüchtlinge aus allerhöchsten, vor allem kirchlichen Kreisen – Erzbischöfe, Bischöfe und auch der Grossmeister des Malteserordens – geströmt waren.

Das Volk dringt am 20. Juni 1792 in die Tuilerien ein: Darstellung von Pierre Gabriel Berthault, 1804. Bild: PD

Der Aufenthalt aus der französischen Oberschicht in Frauenfeld verlangte von Räten und Anwälten Aussergewöhnliches. Als der Graf von Montbeillard Konstanz besuchen wollte, erlitt er in der Gegend von Wäldi einen Schlaganfall. Nachdem er in Kreuzlingen bestattet worden war, verteidigte nebst einem französischen Anwalt der einheimische Josef Locher die Rechte der Witwe. Aber auch Verwandte aus Aarau und dem Welschland erhoben Anspruch auf das Erbe. Da es im ganzen Thurgau weder eine Zeitung noch eine Druckerei gab, meldeten sich Interessenten und Erbberechtigte nach Anzeigen in schaffhausischen, bernischen und waadtländischen Blättern.

Es begann ein langer Prozess, Kenner sprechen von einer «echt altthurgauischen Trölerei».

Der Handel kam sogar vor die Tagsatzung der regierenden Orte. Die Grafenwitwe aber hatte den Abschluss des Prozess nicht in Frauenfeld abgewartet, sondern ihren Reisewagen bestellt und war nach Konstanz gefahren. Die Rechtslage der Gräfin erwies sich schliesslich günstig. Sie stammte aus Caen in der Normandie und besass einen Ehekontrakt. Darnach sollte sie die vorhandene Barschaft (Silber, Kleider, Reisekutsche) erhalten. Der weitaus grössere Vermögensteil dagegen (Schlösser, Ländereien, Grundzinsen) war unter der Herrschaft der Jakobiner verloren.

Zuerst zu lebenslangem Unterhalt verurteilt

Ein anderer Zwischenfall rührt eher zum Schmunzeln. Die 18-jährige Monika, Tochter des katholischen Stadtweibels Keller, liess dem Rat in Frauenfeld melden, dass sie von Philipp Thoras, dem Bediensteten des Grafen von St.Paul, ein Kind erwarte. Da Thoras seine Vaterschaft in Abrede stellte, verfügte die Behörde, dass das Mädchen einen Eid schwören solle, auf den sie der Pfarrer in Oberkirch vorzubereiten hätte. Und dass zwei Hebammen während der Geburtswehen noch einmal nach dem Vater fragen sollten.

Der Tuilerienpalast um 1860, Fotograf unbekannt. Bild: PD

Monika schenkte einem Mädchen das Leben und verharrte bei ihrer Aussage. Darauf beschloss der Rat, Thoras solle der jungen Keller für Versäumnis und Kindbett 10 Gulden, für den Unterhalt des Kindes jährlich 15 Gulden und ausserdem der Stadt 5 Gulden Busse bezahlen. Die Klägerin fand die Entschädigung zu klein, da sie jeder der beiden Hebammen einen Dukaten bezahlen müsse. Schliesslich entschied der Rat: «Der Vater solle das Kind zu Handen nehmen, es christlich und ehrlich erziehen, jeder Hebamme 3 Gulden 36 Kreuzer und Monika Keller für Blumen, Kindbett und Gerichtskosten 21 Gulden geben.» Dem leichtsinnigen Kammerdiener wurde es schwül bei der Aussicht, dass er das Kind behalten müsse. Er machte sich aus dem Staube.

* Der Autor dieses Artikels ist ehemaliger Elgger Pfarrer und Lokalhistoriker.