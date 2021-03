GESAMTERNEUERUNGSWAHLEN «Wir müssen dran bleiben»: Andreas Wirth bleibt unangefochten an der Spitze der Schulen Frauenfeld Der SVP-Kantonsrat mit Jahrgang 1963 bleibt für vier weitere Jahre Präsident der Schulen Frauenfeld. Ziele gehen ihm in seiner sechsten Amtszeit nicht aus. Bei den Sitzen der Primar- und Sekundarschulbehörde gibt es leichte Veränderungen. Samuel Koch 07.03.2021, 19.00 Uhr

Das Vertrauen der Wählerschaft erfährt er im «Auen». Sie hat Andreas Wirth am Sonntag in seinem Amt als Präsident der Schulen Frauenfeld bestätigt. Bei der Primarschule vereinte Wirth 3429 von 3876 gültigen Stimmen auf sich, bei der Sek 4594 von 5179. Zweimal hat er also das absolute Mehr für eine Wiederwahl deutlich übertroffen. Kurz nach der Bekanntgabe der Resultate sagt Wirth:

«Ich freue mich, dass ich weiterhin die Unterstützung geniessen darf.»

Der SVP-Kantonsrat mit Jahrgang 1963 nimmt damit ab dem Sommer seine sechste Amtszeit in Angriff, amtet er doch schon seit 2003 als Präsident der Schulgemeinden Frauenfeld. Auf die Frage, ob er bis zu seiner Pensionierung Schulpräsident bleiben will, sagt er: «Für diese Frage ist es noch zu früh.»

Fokus von Frühförderung bis Berufswahl

Ziele gehen Wirth und seinen Mitstreitern in den Behörden, in den Schulen und in der Verwaltung nicht aus. Da sei etwa der pädagogische Teil mit dem neu eingeführten Lehrplan oder der Lern- und Lebensort mit weiterhin steigenden Schülerzahlen, welche den Ausbau der Infrastruktur erfordern. «Nebst der Sanierung der Schulanlage Schollenholz sind Neuerungen im Erzenholz und im Langdorf angedacht», sagt Wirth.

Und die derzeitige Pandemie habe schonungslos aufgezeigt, welchen Nachholbedarf in Sachen Informatik und Kommunikation zu verbessern seien. «Da müssen wir dranbleiben», sagt Wirth, ebenso der Fokus von der Frühförderung bis zur Berufswahl. Wirth zeigt sich zuversichtlich und optimistisch. Er sagt:

«Es macht Spass, weil wir immer einen konkreten Weg finden.»

Bei den Wahlen für die restlichen Behördensitze in der Primar- und der Sekundarschulgemeinde Frauenfeld sind Überraschungen ausgeblieben. Bei der Sek sind bei 4990 gültigen Wahlzetteln alle sechs für die Wahl zur Verfügung gestandenen Personen wiedergewählt. Es sind dies: Karin Geiges (4103 Stimmen, CVP), Stefan Dähler (4042, FDP), Dominik Halbeisen (3924, SP), Fabia Freienmuth (3905, Grüne), Claude Kupfer (3892, CH) und Christof Moser (3754, SVP). 530 Stimmen gingen an Vereinzelte. Die vier weiteren Sitze bekleiden Delegierte der Primarschulgemeinden Frauenfeld, Felben-Wellhausen, Gachnang und Hüttlingen. Deren Namen werden von den jeweiligen Behörden noch zu bestimmen sein.

Behördensitz bei der Primarschule geht von der SP zur GLP

Bei der Primarschulbehörde ist die Ersatzwahl für die Legislatur bis 2025 ebenfalls in gewohnten Bahnen verlaufen. Zehn der zwölf Behördenmitglieder sind bei 3751 gültigen Wahlzetteln als Bisherige wiedergewählt. Es sind dies Hansjörg Brem (2932 Stimmen, SP), Sabine Bötschi (2907, parteilos), Walter Hofstetter (2764, CH), Andrea Scherrer Ogg (2727, FDP), Michel Dubach (2683, EVP), Hansjörg Ruh (2676, FDP), Manuel Gervilla (2583, FDP), Sandra Hänni (2578, SVP) und Daniela Kern-Germann (2476, SVP). Ebenfalls gewählt sind die beiden neuen Kandidaten Sascha Parad (2761, GLP) und Marcel Dreyer (2643, CVP). Sie rücken aufs neue Schuljahr für Katharina Zürcher Wunderlin (SP) und Rosa Rölling (CVP) nach, die zurücktreten. Damit übernehmen die Grünliberalen einen Sitz der SP. Die Sitzverteilung ergibt sich nach dem freiwilligen Parteienproporz gemäss Wähleranteil im Gemeinderat. Für eine ausgewogene Verteilung zeichnet die Interpartei verantwortlich.

Die Stimmbeteiligung bei beiden Schulbehörden lag bei über 49 Prozent.