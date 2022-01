4 von 5 sind auf dem Absprung: Fischinger Gemeinderat vor Umbruch

Gesamterneuerungswahlen Vier von fünf sind auf dem Absprung: Der Fischinger Gemeinderat steht vor einem Umbruch Zu den Gesamterneuerungswahlen 2023 werden zwei Fischinger Gemeinderäte nicht mehr antreten. Ein weiterer tritt schon vorher zurück – und selbst der Gemeindepräsident kündigt seinen Abgang an. Olaf Kühne Jetzt kommentieren 31.01.2022, 16.55 Uhr

Der Fischinger Gemeinderat mit Elmar Stillhart, Alfons Brühwiler, Godi Siegfried, Hanspeter Lutz und Gemeindepräsident René Bosshart. Bild: PD

Die Gesamterneuerungswahlen der Thurgauer Gemeinderäte werfen ihre langen Schatten voraus. Zwar werden die Wählerinnen und Wähler in den meisten Gemeinden erst in über einem Jahr an die Urnen gerufen. Dennoch kommen immer mehr Ankündigungen von Amtsträgen, welche nicht mehr zu diesen Wahlen antreten wollen. Im Hinterthurgau sind dies beispielsweise die Gemeindepräsidenten von Rickenbach und Sirnach, Ivan Knobel und Kurt Baumann.

Vor einem eigentlichen Umbruch steht der Fischinger Gemeinderat; derzeit ein reines Männergremium, bestehend aus mehrheitlich langjährigen Mitgliedern. Gleich vier von fünf sind auf dem Absprung. Dass ein fast komplett neuer Gemeinderat in die Legislatur starten muss, will man aber weder der Gemeinde noch den Neuen zumuten.

«Dem Gemeinderat ist es ein Anliegen, den Erneuerungsprozess etappiert zu gestalten, damit die Kontinuität innerhalb der Behörde sichergestellt werden kann, und er hat sich daher für ein schrittweises Vorgehen ausgesprochen», schreibt die Behörde denn auch in einer Mitteilung.

Gemeinderat legt auch das Schulpräsidium nieder

Bereits seinen Rücktritt eingereicht hat Elmar Stillhart, im Fischinger Gemeinderat für Sicherheit, Verkehr, Feuerwehr und Zivilschutz verantwortlich. Laut der Mitteilung hat sich der Dussnanger «aus zeitlichen und beruflichen Gründen» entschieden, sein Amt nach knapp zwei Legislaturen bereits per Ende Mai dieses Jahres abzugeben. Seine Nachfolge wird denn auch nicht erst in den Gesamterneuerungswahlen 2023 bestimmt, sondern bereits in einer Ersatzwahl am 15. Mai.

Längst seinen Abgang angekündigt hat Godi Siegfried. Als Unikum im Hinterthurgau, ausser in der Einheitsgemeinde Sirnach, wirkt der Biobauer sowohl als Schulpräsident wie auch als Gemeinderat. Bereits im September 2020, im Vorfeld der Gesamterneuerungswahlen der Schulbehörden, gab er bekannt, dass er als Gemeinderat noch die laufende Legislatur absolvieren und im Sommer 2023 zeitgleich auch das Schulpräsidium abgeben will. Bei diesem «Fahrplan» bleibt es nun.

Mit vier Legislaturen Dienstältester ist Hanspeter Lutz, Vizegemeindepräsident und im Gemeinderat für Versorgung, Entsorgung und Tiefbau zuständig. Er verzichtet ebenfalls auf die kommenden Wahlen.

Ohne Wenn und Aber wieder antreten wird mit Alfons Brühwiler der Dienstjüngste. Er setzte sich einst im zweiten Wahlgang der Gesamterneuerungswahlen 2019 gegen Daniel Bürgi durch und bewirbt sich nun für eine zweite Amtszeit.

Gemeindepräsident will erst noch angerissene Projekte beenden

Für die grösste Überraschung sorgt hingegen Gemeindepräsident René Bosshart. Er trat 2019 die Nachfolge von Willy Nägeli an, nachdem er den ersten Wahlgang gegen Mitbewerber Arthur Schneider klar für sich entschieden hatte. Da er bereits seit 2015 im Gemeinderat sitzt, tritt er nun für eine dritte Legislatur an. Allerdings mit einem dicken Aber. So steht in der Mitteilung:

«Gemeindepräsident René Bosshart hat den Wunsch geäussert, mittelfristig nochmals eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen.»

Folglich werde er, seine Wiederwahl vorausgesetzt, «nach Abschluss der pendenten Projekte und nach der erfolgreichen Einarbeitung des neu zusammengesetzten Gemeinderates sein Amt im Verlaufe der nächsten Legislaturperiode zur Verfügung stellen». Zu den pendenten Projekten zählt Bosshart etwa die Ortsplanung, den Energie-Richtplan, das Alterskonzept, «das wir uns auf die Fahne geschrieben haben», und weitere. Von konkreten Zukunftsplänen könne derweil keine Rede sein, wie Bosshart auf Anfrage sagt. «Diese Frage stellt sich jetzt noch nicht.»

