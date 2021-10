Rücktritte im Guten: Viel Bewegung im Neunforner Gemeinderat

Gesamterneuerungswahlen Viel Bewegung im Neunforner Gemeinderat: Die Behörde hat in der neuen Legislatur mindestens drei neue Mitglieder Dass Gemeindepräsident Benjamin Gentsch auf Ende der Legislatur 2019 bis 2023 zurücktritt, ist schon länger bekannt. Nun kündigt auch der langjährige Gemeinderat Leo Krucker seine Demission an – auf Ende Mai 2022. Das sind aber noch nicht alle Rücktritte. Mathias Frei 05.10.2021, 16.50 Uhr

Blick von Südwesten auf Oberneunforn. Bild: PD

Die Behördenverjüngung in politisch Neunforn dauert an. Seit 2015 hat es vier neue Gemeinderatsmitglieder gegeben. Per 1. Juni 2023 beginnt die neue Legislatur 2023 bis 2027. Und es zeichnen sich grössere personelle Veränderungen ab. Der siebenköpfige Neunforner Gemeinderat wird im Vergleich zur aktuellen Besetzung mit sicher drei neuen Mitglieder starten. Wie einer Medienmitteilung des Gemeinderats zu entnehmen ist, hat Leo Krucker seine Demission auf Ende Mai 2022 angekündigt. Er schaffte 2009 die Wahl ins Gremium, stand die ganze Zeit dem Ressort Bauen und Planen vor und wird damit zum Zeitpunkt seines Rücktritts 13 Amtsjahre geleistet haben.