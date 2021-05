Gesamterneuerungswahlen Primarschulgemeinde Herdern-Dettighofen: Schulbehörde gewählt, positive Rechnung genehmigt Die kleine Landschule am Seerücken hat für die im Sommer beginnende Legislatur eine komplette Behörde. Neu im Gremium nimmt Vanessa Maier Einsitz. Sie übernimmt für Daniel Scheurer, der sein Amt nach acht Jahren zur Verfügung stellt. Manuela Olgiati 09.05.2021, 17.55 Uhr

Die Behörde: Schulpräsident Christian Breu und die Behördemitglieder Regula Klauz (bisher), Eva Capt (bisher), Vanessa Maier (neu) und Marcel Mettler (bisher). Bild: Manuela Olgiati

Herdern Die Gesamterneuerungswahlen der Primarschulgemeinde Herdern-Dettighofen für die Amtsperiode 2021 bis 2025 fanden am Sonntag an der Urne statt. Die Stimmbeteiligung lag bei 16 Prozent. Die Wiederwahl schaffte der bisherige Präsident: Christian Breu holte 153 von 162 gültigen Stimmen. Ebenfalls wiedergewählt wurden die Bisherigen Marcel Mettler mit 136 Stimmen (von 165 gültigen Stimmen), Regula Klauz mit 149 Stimmen und Eva Capt mit 149 Stimmen. Für das nach acht Jahren zurückgetretene Behördenmitglied Daniel Scheurer nimmt neu die 31-jährige Sozialpädagogin Vanessa Maier aus Dettighofen Einsitz in der Schulbehörde. Maier ist verheiratet und Mutter von zwei Kindern im Vorschulalter. Sie wird die Schulbehörde im Ressort Schulentwicklung unterstützen. In die Rechnungsprüfungskommission schafften es die bisherigen Mitglieder Tonino Di Anotonio, Mirjam Hochreutener, Christa Klein sowie neu André Greutmann.