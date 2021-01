Gesamterneuerung Zwei Abgänge bei der Primarschule: Schulgemeinden Frauenfeld bereiten sich auf die Wahlen vom 7. März vor Bei den Gesamterneuerungswahlen der Schulgemeinden für die Legislatur bis 2025 setzen die Frauenfelder Behörden auf Kontinuität. Einzig aus der Primarschulbehörde steigen zwei Mitglieder aus. Schulpräsident Andreas Wirth stellt sich ebenfalls zur Wiederwahl auf. 13.01.2021, 16.55 Uhr

Die Schulverwaltung an der St. Gallerstrasse. Bild: Andrea Stalder

(red) Am 7. März bestimmen die Stimmberechtigten darüber, in welcher Besetzung die Behörden der Frauenfelder Schulgemeinden ab August in die neue Legislatur bis 2025 starten. Nach dem Ende der Eingabefrist für offizielle Kandidaturen können die Schulgemeinden alle frei werdenden Sitze wieder besetzen, wie sie mitteilen.