Der Eschliker Gemeinderat rüstet sich für eine allfällige Wahl Hans Mäders zum Wiler Stadtpräsidenten

Der Eschliker Gemeindepräsident Hans Mäder kandidiert in Wil als Stadtpräsident. Würde er gewählt, träte er sein Amt am 1. Januar 2021 an. Über die Zeit danach hat sich der Eschliker Gemeinderat Gedanken gemacht.

Olaf Kühne 14.08.2020, 04.25 Uhr