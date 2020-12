Gerichtsverhandlung Der CEO der Thurgauer Versandapotheke Zur Rose gibt sich am ersten Prozesstag einsilbig – Oberstaatsanwalt spricht von möglichem Freispruch Walter Oberhänsli, CEO der Zur Rose, steht in Frauenfeld vor Gericht. Es geht um Grundsatzfragen. Rahel Haag 01.12.2020, 19.37 Uhr

Walter Oberhänsli, CEO der Versandapotheke Zur Rose, in Begleitung seines Anwalts auf dem Weg ins Bezirksgericht Frauenfeld. Bild: Tobias Garcia

Im November 2010 hat der Verwaltungsrat der Frauenfelder Zur Rose Group beschlossen, in den Versandhandel von rezeptfreien Medikamenten wie Voltaren Schmerzgel oder Aspirin einzusteigen. Gestern nun, gut zehn Jahre später, musste sich Walter Oberhänsli, CEO der Zur Rose, vor dem Bezirksgericht Frauenfeld verantworten. Der Grund: Mit dem damals beschlossenen Geschäftsmodell habe die Versandapotheke mehrfach gegen das Heilmittelgesetz verstossen. Zudem werden der Zur Rose auch Vergehen gegen das Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb vorgeworfen.

Zum Auftakt des Prozesses, für den neun Tage angesetzt sind, steht unter anderem die Befragung von Walter Oberhänsli auf dem Programm. Dem Vorsitzenden Richter René Hunziker gegenüber zeigt sich der 62-Jährige kooperativ. «Es ist nicht so, dass wir in dieser Sache einfach aus der Hüfte geschossen hätten», sagt er. Im Gegenteil, das Projekt sei vorab mit «aller Akribie» rechtlich geprüft und beurteilt worden. Eine Herausforderung, die es zu lösen galt, war, dass es in der Schweiz für rezeptfreie Medikamente zwingend einer ärztlichen Verschreibung bedarf, sobald diese online verschickt werden.

Ärztliche Verschreibung ohne Patientenkontakt

Um das Problem zu lösen, hatte die Zur Rose von der Medi24 AG mit Sitz in Bern einen Gesundheitsfragebogen erarbeiten lassen, um auf dessen Grundlage telemedizinische Rezepte auszustellen. Mit Entscheid vom 29. September 2018 hielt das Bundesgericht allerdings fest, dass dieses Vorgehen nicht den heilmittelrechtlichen Anforderungen genüge, da die Rezepte ohne persönlichen Kontakt zwischen Arzt und Patient ausgestellt worden seien.

Der Vorsitzende Richter konfrontiert Oberhänsli mit einem Auszug aus der Anklageschrift, in dem es heisst: Als CEO der Zur Rose und damit im Heilmittelrecht kundiger Jurist wäre ihm bewusst gewesen, dass rezeptfreie Medikamente online nur mit ärztlicher Verschreibung verschickt werden dürften. Er sei Jurist gewesen, sagt Oberhänsli dazu.

«Ich war aber kein Heilmittelrechtler.»

Im Thurgau kenne er keinen einzigen Heilmittelrechtler.

Einsilbig wird Oberhänsli dagegen bei den Fragen des Anwalts der Pharmasuisse. Der schweizerische Apothekerverband tritt als Privatkläger auf. Auf die erste Frage antwortet Oberhänsli noch, dass er von seinem Recht auf Aussageverweigerung Gebrauch machen wolle. In der Folge beschränkt er sich nach jeder Frage – kaum dass sie gestellt ist – auf ein kurzes «Dito.»

Die Gerichtsverhandlung ist auf neun Tage angesetzt. Bild: Tobias Garcia

Der Anwalt fragt unter anderem nach einem ehemaligen Mitglied des Verwaltungsrats, das die Zur Rose 2008 verlassen habe, und die Gründe für diesen Abgang. Dann will er von Oberhänsli noch wissen: «In einer Sitzung des Verwaltungsrats haben Sie das Geschäftsmodell als ‹quick and dirty› umschrieben. Was war damit gemeint?» «Dito.» Ob mit «quick», also schnell, die überfallartige Einführung des Versandhandels gemeint gewesen sei und mit «dirty», also schmutzig, die rechtliche Lage. «Oder ist das eine Missinterpretation meinerseits?» «Dito», sagt Oberhänsli nur.

Im zweiten Anklagesachverhalt geht es darum, dass die Versandapotheke Zur Rose Ärzten Entschädigungen gezahlt hat, wenn sie beispielsweise ein elektronisches statt eines handschriftlichen Rezepts einreichten. In seinem Urteil 7. Juli 2014 hatte das Bundesgericht festgehalten, dass diese Praxis unzulässig sei. Der Grund: Die Ärzte würden dafür bereits von den Krankenkassen entlöhnt. Auf diese Weise würden den Ärztinnen und Ärzten ohne ausgewiesenen Mehraufwand weitere Vergütungen zufliessen.

Die Versandapotheke Zur Rose hat ihren Hauptsitz in Frauenfeld. Bild: Keystone

Oberstaatsanwalt spricht von möglichem Freispruch

An diesem ersten Prozesstag halten erst die Staatsanwaltschaft sowie der Anwalt des Privatklägers ihre ersten Vorträge. Ersterer dauerte alles in allem rund drei Stunden. Zum Schluss sagt Oberstaatsanwalt Marco Breu, dass es sich um Grundsatzfragen handle, die es zu klären gelte.

«Am Ende könnte es auch zu einem teilweisen oder vollständigen Freispruch kommen.»

Es sei ein Abwägen zwischen Pro und Kontra. «Betreffend Strafmass werde ich mich zu einem späteren Zeitpunkt äussern.»

Der Anwalt des Privatklägers unterstellt Walter Oberhänsli, er habe mit der Einführung des Geschäftsmodells in einem hart umkämpften Markt vorpreschen wollen. Anreiz seien lediglich wirtschaftliche Gründe gewesen. Er fügt hinzu:

«Dabei geht es hier um die Gesundheit, eines der höchsten Güter des Menschseins.»

Der Prozess wird am Dienstag, 12. Januar 2021, fortgesetzt. Dann werden die Anwälte von Walter Oberhänsli sowie der Zur Rose Gelegenheit erhalten, sich erstmals zu äussern. Das Urteil wird voraussichtlich für Anfang März erwartet.